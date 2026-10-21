آیت‌الله سید یوسف طباطبایی‌نژاد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه اصفهان، در دیدار با فرمانده و کارکنان عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان، بر نقش بی‌بدیل روحانیت و علمای شیعه در حفظ دین، پاسخ‌گویی به شبهات و هدایت جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ آیت‌الله طباطبایی‌نژاد افزود: علما با استدلال‌های الهی، اشکالات و شبهاتی را که درباره دین در ذهن مردم پدید می‌آید، برطرف می‌کنند و مردم را از دام شبکه‌های شیطانی نجات می‌دهند.

ضرورت همراهی دین و ارتش

امام جمعه اصفهان با اشاره به توجه حضرت امام خمینی (ره) به تربیت دینی نیرو‌های نظامی گفت: حضرت امام (ره) بر این مسئله تأکید داشتند که جوانان در کنار فراگیری فنون رزم، باید دین را نیز بیاموزند؛ چراکه ارزش انسان به ارتباط و وابستگی او به خداوند است.

آیت الله سید یوسف طباطبایی نژاد با اشاره به جایگاه علم دین در قرآن کریم تاکید کرد: در کنار نیرو‌هایی که مسئولیت تأمین امنیت کشور را بر عهده دارند، باید افراد متخصص در امور دینی حضور داشته باشند تا آنان را آموزش دهند و زمینه تقویت باور‌های دینی را فراهم کنند.

نقش ارتش متدین در اقتدار جمهوری اسلامی

نماینده ولی‌فقیه در استان وامام جمعه اصفهان با تأکید بر حمایت حضرت امام خمینی (ره) از ارتش افزود: حضرت امام (ره) با دستور حفظ و حمایت از ارتش، زمینه شکل‌گیری ارتشی را فراهم کردند که نیرو‌های آن در مسیر دین و ارزش‌های اسلامی گام بردارند و به سربازان امام زمان (عج) تبدیل شوند.

امام جمعه اصفهان افزود: ارتش متدین و دین‌دار در دستیابی به دستاورد‌ها و موفقیت‌های جمهوری اسلامی نقش مهمی داشته است.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به روحیه استقلال‌طلبی و پایبندی دینی مردم ایران تصریح کرد: دشمن نمی‌داند که هر فرد از ملت ما توان ایستادگی و دفاع از ارزش‌های خود را دارد و در برابر سلطه بیگانگان و کفار سر فرود نمی‌آورد.

تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی و نقش روحانیت

امام جمعه اصفهان با اشاره به دستاورد‌های انقلاب اسلامی در حوزه‌هایی همچون افزایش تولید برق، توسعه جاده‌ها و زیرساخت‌ها، بر ضرورت تبیین این پیشرفت‌ها تأکید کرد و گفت: روحانیت در تبیین دستاورد‌های انقلاب اسلامی مسئولیت مهمی بر عهده دارد.

آیت‌الله طباطبایی‌نژاد با اشاره به محدودیت‌های نیرو‌های نظامی کشور در دوران رژیم پهلوی افزود: پیش از انقلاب اسلامی، اجازه رشد و پیشرفت مستقل به نیرو‌های نظامی کشور داده نمی‌شد؛ اما پس از پیروزی انقلاب، زمینه رشد، خودکفایی و تولید تجهیزات دفاعی فراهم شد و کشور به توانمندی‌هایی همچون ساخت موشک‌های نقطه‌زن دست یافت.

در ادامه این دیدار، فرمانده عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان با اشاره به وضعیت این بخش پیش از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب نیز تشکیلات عقیدتی در ارتش وجود داشت، اما رژیم پهلوی از آن در راستای اهداف خود استفاده می‌کرد و فعالیت‌های آن از محتوای دینی مؤثر برخوردار نبود.

وی در تشریح اقدامات و عملکرد عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان افزود: در جنگ ۴۰ روزه، ۸۹ نفر از نیرو‌های ارتش در مناطق اصفهان، یزد و چهارمحال‌وبختیاری به شهادت رسیدند.

فرمانده عقیدتی سیاسی ارتش منطقه اصفهان ادامه داد: در این سه استان، ۲۱۴ دیدار با خانواده‌های معظم شهدا انجام شده و ۱۲ یادواره شهدا نیز برگزار شده است.

وی همچنین از پیگیری ۲۰ مورد مربوط به مسکن خانواده‌های معظم شهدا و نام‌گذاری برخی خیابان‌ها و کوچه‌ها به نام شهدای شاخص ارتش خبر داد.