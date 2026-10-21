توسعه صنایع دفاعی مبتنی بر دانش بومی؛
پیام تبریک نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی به وزیر منتخب دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی در پیام تبریک به وزیر منتخب دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، بر بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند کشور برای افزایش قدرت بازدارندگی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام تبریک نماینده ولیّفقیه در استان مرکزی به وزیر منتخب دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح بدین شرح است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی دام عزّه
وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
سلام علیکم و رحمه الله
انتخاب جنابعالی بهعنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض میکنم.
بیتردید، تقویت توان دفاعی کشور، ارتقای آمادگی و توان رزمی نیروهای مسلح و توسعه صنایع دفاعی مبتنی بر دانش بومی، از ضرورتهای اساسی صیانت از امنیت ملی، حفظ استقلال و پاسداری از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. امروز با اتکا به ظرفیتهای علمی، صنعتی و فناورانه کشور و بهرهگیری از توانمندی دانشمندان و متخصصان داخلی، باید مسیر خودکفایی دفاعی، نوآوری و پیشرفت فناوریهای نوین را با قدرت بیشتری دنبال کرد.
امیدوارم جنابعالی در این مسئولیت خطیر، با تلاش جهادی، برنامهریزی دقیق و بهرهگیری از ظرفیتهای ارزشمند کشور، در مسیر تقویت بنیه دفاعی، افزایش قدرت بازدارندگی و ارتقای اقتدار نیروهای مسلح گامهای مؤثر و ماندگاری بردارید و با پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) در خدمت به ملت شریف ایران و پاسداری از عزّت، امنیت و استقلال میهن اسلامی موفق و مؤید باشید.
از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف و تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.
دری نجف آبادی
نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک