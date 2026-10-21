به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متن پیام تبریک نماینده ولی‌ّفقیه در استان مرکزی به وزیر منتخب دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح بدین شرح است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهرداد اخلاقی کتابچی دام عزّه

وزیر محترم دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح

سلام علیکم و رحمه الله

انتخاب جنابعالی به‌عنوان وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با رأی اعتماد نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض می‌کنم.

بی‌تردید، تقویت توان دفاعی کشور، ارتقای آمادگی و توان رزمی نیرو‌های مسلح و توسعه صنایع دفاعی مبتنی بر دانش بومی، از ضرورت‌های اساسی صیانت از امنیت ملی، حفظ استقلال و پاسداری از تمامیت ارضی جمهوری اسلامی ایران است. امروز با اتکا به ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فناورانه کشور و بهره‌گیری از توانمندی دانشمندان و متخصصان داخلی، باید مسیر خودکفایی دفاعی، نوآوری و پیشرفت فناوری‌های نوین را با قدرت بیشتری دنبال کرد.

امیدوارم جنابعالی در این مسئولیت خطیر، با تلاش جهادی، برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های ارزشمند کشور، در مسیر تقویت بنیه دفاعی، افزایش قدرت بازدارندگی و ارتقای اقتدار نیرو‌های مسلح گام‌های مؤثر و ماندگاری بردارید و با پیروی از رهنمود‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در خدمت به ملت شریف ایران و پاسداری از عزّت، امنیت و استقلال میهن اسلامی موفق و مؤید باشید.

از درگاه خداوند متعال، توفیق روزافزون جنابعالی را در انجام وظایف و تحقق اهداف والای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مسئلت دارم.

دری نجف آبادی

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی و امام جمعه اراک