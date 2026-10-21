جلسه شورای فرهنگ عمومی شهرستان البرز با تأکید بر تقویت بنیان خانواده، تحکیم وحدت و انسجام اجتماعی و جهت‌دهی برنامه‌های فرهنگی در راستای ارزش‌های انقلاب اسلامی در دفتر امام جمعه الوند برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، در این جلسه بر ضرورت اتخاذ تصمیمات و اجرای برنامه‌های فرهنگی مؤثر با هدف تحکیم بنیان خانواده، تقویت روحیه برادری و همبستگی اجتماعی و پاسخ‌گویی به نیاز‌های فرهنگی جامعه تأکید شد.

همچنین با اشاره به اهمیت جایگاه شورای فرهنگ عمومی در سیاست‌گذاری و راهبری فعالیت‌های فرهنگی شهرستان، بر لزوم هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی برای تحقق اهداف فرهنگی و تقویت ارزش‌های اسلامی و انقلابی تأکید شد.

تقویت پایگاه‌های قرآنی و تبیین فرهنگ عفاف و حجاب

امام جمعه الوند در این جلسه خواستار برگزاری باشکوه مراسم ایام فاطمیه، تقویت فعالیت‌های قرآنی در مساجد و توجه به موضوع عفاف و حجاب شد.

حجت‌الاسلام رضوانی پیشنهاد داد پس از برگزاری مراسم عزاداری در مساجد، دسته‌های عزاداری در اجتماعات شبانه حضور پیدا کنند و این موضوع با هماهنگی ائمه جماعات و مسئولان مساجد دنبال شود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت فعالیت‌های قرآنی هم گفت: طرح «هر مسجد، یک پایگاه قرآنی» باید با همت و تلاش بیشتر دنبال شود تا مساجد نقش مؤثرتری در ترویج فرهنگ قرآن و معارف اهل‌بیت (ع) ایفا کنند.

ضرورت تقویت وحدت و انسجام اجتماعی

فرماندار شهرستان البرز هم بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده، حمایت از مساجد و هیئت‌های مذهبی و افزایش تعامل مسئولان با مردم تأکید کرد.

ارسلان قاسمی گفت: برآیند تصمیمات شورای فرهنگ عمومی باید به تقویت همبستگی و برادری در جامعه، استحکام بنیان خانواده و حمایت از ظرفیت‌های فرهنگی و مذهبی، به‌ویژه مساجد و هیئت‌ها، منجر شود.

وی با تأکید بر ضرورت اثربخشی برنامه‌های فرهنگی افزود: اعضای شورای فرهنگ عمومی باید با تقویت قدرت تعامل، گفت‌و‌گو و مفاهمه با مردم، زمینه مشارکت و همراهی بیشتر آنان را فراهم کنند؛ چراکه رفتار و عملکرد مسئولان زمانی اثرگذار خواهد بود که مورد پذیرش مردم قرار گیرد.

فرماندار شهرستان البرز با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی شهر الوند تصریح کرد: فعالیت‌های قرآنی، هیئت‌های مذهبی و مشارکت مردم در مناسبت‌های دینی، نشان‌دهنده ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگی این منطقه است؛ با این حال، باید ضمن حفظ نقاط قوت، برای رفع کاستی‌ها نیز برنامه‌ریزی کرد.