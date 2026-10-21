آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی و ضرورت ساماندهی اتباع خارجی در میبد بررسی شد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، فرماندار میبد با مدیرکل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد دیدار و درباره آخرین وضعیت اتباع و مهاجرین خارجی در شهرستان، مسائل مرتبط با مهمان‌شهر و راهکار‌های ساماندهی اتباع گفت‌و‌گو کرد.

سید مهدی طباطبائی گفت: در این دیدار، موضوعات مرتبط با وضعیت مهمان‌شهر شهرستان میبد، مسائل آموزشی اتباع، بررسی آسیب‌ها و چالش‌های اجتماعی و ضرورت ساماندهی اتباع خارجی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: همچنین بر ضرورت رسیدگی به وضعیت اتباع غیرمجاز، پیگیری اقدامات قانونی برای ساماندهی آنان و هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های مسئول در حوزه اتباع و مهاجرین خارجی تأکید شد.

این دیدار با هدف بررسی مسائل موجود، تبادل نظر درباره راهکار‌های اجرایی و تقویت هماهنگی میان مدیریت شهرستان و اداره‌کل امور اتباع و مهاجرین خارجی استان یزد برگزار شد.