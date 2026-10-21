به گفته ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان مرز‌های سیستان و بلوچستان در مسیر شکوفایی تجارت ایران قرار گرفته و دولت برای تسهیل صادرات و واردات در استان برنامه‌های ویژه‌ای در دستور کار دارد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز سیستان و بلوچستان، غلامرضا بلوطی‌میرزا در شورای توسعه صادرات سیستان و بلوچستان با اشاره به عملکرد تجارت خارجی این استان گفت: در بخش صادرات، بیش از یک میلیون و ۲۰۶ه زار تن کالا به ارزش ۱۹۰ میلیون و ۳۲ هزار دلار از طریق گمرکات استان به خارج از کشور ارسال شد.

وی با اشاره به روند واردات کالا افزود: در نیمه نخست سال جاری، یک میلیون و ۷۲۰ هزار و ۵۷۵ تن کالا به ارزش یک میلیارد و ۳۶۳ میلیون دلار از طریق گمرکات استان وارد کشور شد.

ناظر گمرکات سیستان و بلوچستان در ادامه، ترانزیت کالا را یکی از شاخص‌های قابل توجه عملکرد گمرکات استان عنوان کرد و گفت: در این مدت بیش از یک میلیون و ۴۶۸ هزار تن کالا از طریق گمرکات استان ترانزیت شد.

بلوطی‌میرزا در ادامه گفت: در مجموع، رشد مبادلات تجاری در سیستان و بلوچستان زمانی می‌تواند به توسعه پایدار اقتصادی منجر شود که در کنار تقویت صادرات، واردات و ترانزیت کالا، زیرساخت‌های مرزی و حمل‌ونقل نیز متناسب با این ظرفیت‌ها توسعه یابد.