رئیس دادگستری شهرستان لالی استان خوزستان با اشاره به پیامد‌های تعیین تکلیف نشدن به‌موقع و عدم کارشناسی اختلافات حدود مرزی پلاک‌های ثبتی بر حل این اختلافات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان لالی با محوریت بررسی و حل‌وفصل اختلافات حدود مرزی پلاک‌های ثبتی و تأکید بر صیانت از حقوق مردم، تعیین تکلیف کارشناسی پرونده‌ها و جلوگیری از شکل‌گیری اختلافات جدید برگزار شد.

محمد بهار، رئیس دادگستری لالی در این جلسه با اشاره به پیامدهای تعیین تکلیف نشدن به‌موقع و عدم کارشناسی اختلافات حدود مرزی پلاک‌های ثبتی، اظهار کرد: رسیدگی نکردن به این اختلافات می‌تواند موجب افزایش پرونده‌های قضایی و تضییع حقوق مردم شود؛ ازاین‌رو، صیانت از حقوق عامه و رعایت حقوق قانونی تمامی ذی‌نفعان باید در اولویت قرار گیرد و این مسائل در چارچوب قوانین و مقررات پیگیری و حل‌وفصل شوند.

وی افزود: دستیابی به راهکارهای کارشناسی و عملی برای رفع این اختلافات، مستلزم تعامل و هماهنگی مستمر میان دستگاه‌های مسئول، از جمله ثبت اسناد و املاک، منابع طبیعی و جهاد کشاورزی است.

بهار تصریح کرد: هدف از برگزاری چنین نشست‌هایی، شناسایی راهکارهای قانونی و مطمئن برای رفع مشکلات مردم و جلوگیری از انباشت پرونده‌های قضایی است.

در ادامه، امید بخون، دادستان شهرستان لالی، با تأکید بر نقش پیشگیرانه شورای پیشگیری از وقوع جرم، اظهار کرد: تلاش می‌شود با هم‌اندیشی و همکاری نهادهای متولی، از بروز اختلافات بیشتر جلوگیری شود و با بررسی دقیق اسناد و سوابق، حقوق قانونی شهروندان و دستگاه‌های ذی‌ربط حفظ شود.

وی همچنین تبادل اطلاعات دقیق ثبتی و مربوط به منابع طبیعی و اتخاذ تصمیمات هماهنگ میان دستگاه‌های مسئول را از عوامل مؤثر در حل‌وفصل نهایی اختلافات دانست.

در پایان این نشست، اعضا و کارشناسان حاضر ضمن ارائه گزارش‌های تخصصی و بیان دیدگاه‌های خود، بر استمرار همکاری‌های بین‌دستگاهی، تبادل اطلاعات کارشناسی و پیگیری قانونی اختلافات حدود مرزی پلاک‌های ثبتی با هدف پیشگیری از بروز دعاوی جدید و صیانت از حقوق مردم تأکید کردند.

در این نشست، دادستان شهرستان لالی، فرماندار، مشاور مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان خوزستان، رؤسای ادارات املاک و کاداستر اداره‌کل ثبت اسناد و املاک، رئیس اداره ممیزی و حدنگاری اداره‌کل منابع طبیعی استان، کارشناس سازمان امور اراضی جهاد کشاورزی و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی شهرستان حضور داشتند.