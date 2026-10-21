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معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری خوزستان در بازدید از شهرستان ایذه، از آغاز عملیات اجرایی طرح دفع آبهای سطحی در منطقه فاز چهار این شهرستان خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علمالهدایی در این بازدید گفت: خوشبختانه طرح دفع آب ناشی از سیلاب برای شهرستان ایذه در منطقه فاز چهار طراحی و به اتمام رسیده و انشاءالله عملیات اجرایی آن آغاز میشود.
وی در خصوص منطقه فاز دو نیز ادامه داد: با توجه به موانع و مشکلات موجود، امروز بررسیهای تکمیلی را مجدداً انجام میدهیم. ضمن اینکه لایروبی کل مسیرها و ترمیم سیلبندها نیز انجام شده است.
معاون عمرانی استانداری خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله مجموع این اقدامات موجب برطرف شدن نگرانی مردم عزیز شهرستان ایذه شود.