به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید مهران علم‌الهدایی در این بازدید گفت: خوشبختانه طرح دفع آب ناشی از سیلاب برای شهرستان ایذه در منطقه فاز چهار طراحی و به اتمام رسیده و انشاءالله عملیات اجرایی آن آغاز می‌شود.

وی در خصوص منطقه فاز دو نیز ادامه داد: با توجه به موانع و مشکلات موجود، امروز بررسی‌های تکمیلی را مجدداً انجام می‌دهیم. ضمن اینکه لایروبی کل مسیر‌ها و ترمیم سیل‌بند‌ها نیز انجام شده است.

معاون عمرانی استانداری خوزستان در پایان ابراز امیدواری کرد: انشاءالله مجموع این اقدامات موجب برطرف شدن نگرانی مردم عزیز شهرستان ایذه شود.