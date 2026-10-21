پویش سلامت دهان ودندان و طرح فلورایدتراپی، برای بیش از ۱۴ هزار دانش آموز مقطع ابتدایی شهرستان کبودراهنگ در حال اجراست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، کارشناس سلامت دهان و دندان مرکز بهداشت شهرستان کبودراهنگ گفت: در این طرح، علاوه بر بهداشت دهان، با وارنیش فلورایدتراپی از پوسیدگی دندان‌های دانش آموزان جلوگیری می‌شود.

شکوفه عروتی افزود: از آنجایی که در این سن دندان شش بچه‌ها رشد می‌کند و این دندان دائمی است، باید بچه‌ها در حفظ و نگهداری آن با کمک والدین کوشا باشند.

طرح ملی سلامت دهان و دندان برای ۱۴هزار دانش آموز شهرستان کبودراهنگ در طول سالتحصیلی انجام می‌شود.