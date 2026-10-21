در نشست مشترک اقتصادی ایران و تاجیکستان، راهکارهای توسعه مبادلات تجاری و همکاری‌های سرمایه‌گذاری میان مناطق آزاد سرخس و دنغره بررسی شد. در این نشست، پیشنهاد برقراری تعرفه‌های ترجیحی، فراهم‌سازی زمینه واردات طلا از تاجیکستان و انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان دو منطقه آزاد مطرح شد.

پیشنهاد تعرفه ترجیحی و تفاهم‌نامه همکاری میان مناطق آزاد سرخس و دنغره

پیشنهاد تعرفه ترجیحی و تفاهم‌نامه همکاری میان مناطق آزاد سرخس و دنغره

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، در این نشست که رئیس منطقه آزاد دنغره تاجیکستان ریاست هیئت طرف مقابل را بر عهده داشت، ظرفیت‌های مشترک اقتصادی، تجاری و سرمایه‌گذاری دو طرف مورد بررسی قرار گرفت و بر ضرورت گسترش تعاملات اقتصادی و بهره‌گیری از فرصت‌های همکاری میان مناطق آزاد دو کشور تأکید شد.

طرفین در جریان این نشست ضمن اعلام آمادگی و علاقه‌مندی برای توسعه مناسبات اقتصادی و تجاری، راهکار‌های افزایش مبادلات بازرگانی، تسهیل فرآیند‌های تجاری و استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و دولتی را مورد بحث و تبادل نظر قرار دادند.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس، در این نشست با اشاره به ظرفیت‌های موجود برای گسترش روابط اقتصادی میان دو کشور گفت: یکی از مهم‌ترین محور‌های مطرح‌شده، پیشنهاد برقراری تعرفه‌های ترجیحی با هدف تسهیل تجارت دوجانبه و فراهم‌سازی زمینه افزایش مبادلات تجاری میان ایران و تاجیکستان بود.

محسن پوراحمدی افزود: فراهم‌سازی بستر‌های لازم برای واردات طلا از تاجیکستان و همچنین تهیه و تبادل بانک اطلاعاتی فعالان اقتصادی دو طرف از دیگر موضوعات مورد بحث در این نشست بود که می‌تواند زمینه شناسایی فرصت‌های جدید تجاری و تقویت ارتباط مستقیم میان فعالان اقتصادی را فراهم کند.

پوراحمدی همچنین با اشاره به اهمیت توسعه همکاری میان مناطق آزاد دو کشور بیان کرد: پیشنهاد انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان منطقه آزاد تجاری-صنعتی سرخس و منطقه آزاد دنغره تاجیکستان با هدف تقویت تعاملات اقتصادی، توسعه همکاری‌های مشترک و تسهیل ارتباط میان سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی دو منطقه مطرح شد.

وی خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی می‌تواند بستر مناسبی برای گسترش همکاری‌های اقتصادی و تجاری، ایجاد ارتباطات پایدار میان فعالان اقتصادی و توسعه مناسبات مشترک میان دو کشور فراهم آورد.

قائم‌مقام مدیرعامل سازمان منطقه آزاد سرخس در پایان تأکید کرد: برگزاری این‌گونه نشست‌های مشترک با هدف شناسایی فرصت‌های جدید همکاری، تقویت ارتباطات تجاری و فراهم‌سازی زمینه توسعه مناسبات اقتصادی میان استان خراسان رضوی و کشور تاجیکستان صورت می‌گیرد.

در پایان این نشست نیز بر اهمیت تداوم رایزنی‌های اقتصادی، بررسی زمینه‌های همکاری مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های مناطق آزاد سرخس و دنغره در مسیر توسعه روابط تجاری و اقتصادی دو کشور تأکید شد.