به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه اختصاصی مسابقات، در این دوره از مسابقات بر خلاف دوره قبل، مسابقات تیمی و انفرادی در یک دوره برگزار می‌شود.

نتایج مسابقات به این شرح است:

مردان:

انفرادی:

یو کووان تو از هنگ کنگ ۳ - ۰ نیما عالمیان

نوشاد عالمیان ۳ - ۰ علیشیر یاکوب بائف از قرقیزستان

آرین غفاری ۱ - ۳ وونگ کی شن از مالزی

بنیامین فرجی - مشعل الکندری از کویت

محمد حبیبی - هوانگ یو زنگ از چین

زنان:

انفرادی:

ندا شهسواری ۳ - ۰ هوی لی سیاک از ماکائو

فاطمه یاری ۳ - ۰ آنخما سر اود از مغولستان

ستایش ایلوخانی ۳ - ۰ میشکا ابراهیم از مالدیو

الینا رحیمی ۱ - ۳ کولاپاسر از تایلند

مهشید اشتری - نهال القحطانی از عربستان (انصراف نماینده عربستان)

دوبل:

ندا شهسواری و فاطمه یاری ۳ - ۲ پونگ و لیونگ از ماکائو

ستایش ایلوخانی و مهشید اشتری صمدووا و شاریپووا از تاجیکستان

دوبل مختلط:

ستایش ایلوخانی و بنیامین فرجی ۳ - ۱ سریلانکا

آرین غفاری و مهشید اشتری ۰ - ۳ قرقیزستان

تیمی مردان:

یک چهارم نهایی:

ایران - چین

پیش از این در بخش تیمی مردان تیم ایران در دور گروهی ۳ - ۱ عراق و ۳ - ۰ بنگلادش را برد و با ۴ امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران سپس در جدول حذفی ۳ - ۰ از سد ماکائو گذشت و در دور دوم ۳ - ۱ عربستان را مغلوب کرد و در دور سوم ۳ - ۰ سنگاپور را شکست داد.

تیمی زنان:

دور سوم مقدماتی:

ایران - تایوان

تیم ایران در دور گروهی و در گروه ۳ با نتیجه ۳ - ۲ قزاقستان و ۳ - ۰ مالدیو را برد و به عنوان تیم اول صعود کرد. تیم ایران در جدول حذفی در دور اول استراحت کرد و در دور دوم ۳ - ۰ اندونزی را برد و در دور سوم به مصاف تایوان می‌رود.



در دور قبل در سال ۲۰۲۵ در تیمی مردان تیم چین با شکست هنگ کنگ قهرمان شد و تیم‌های ژاپن و تایوان سوم مشترک شدند. در بخش زنان چین با شکست ژاپن قهرمان شد و تیم‌های کره جنوبی و سنگاپور سوم مشترک شدند.

در تاریخ پینگ پنگ قهرمانی آسیا که از سال ۱۹۵۲ آغاز و از سال ۱۹۶۸ هر دو سال یک بار برگزار می‌شود، چین با ۱۳۵ طلا، ۸۴ نقره و ۱۰۸.۵ برنز رکورد دار است. ژاپن با ۱۸.۵ طلا ۲۴ نقره و ۷۱ برنز دوم و کره جنوبی با ۱۴ طلا، ۲۸ نقره و ۵۳ برنز سوم هستند. ایران تاکنون در هیچ بخشی در رقابت‌های قهرمانی آسیا مدال کسب نکرده است.