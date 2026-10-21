به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ محمدیاوری گفت: در پی گزارش‌های مردمی مبنی بر سرقت شیرآلات مساجد و سیم و کابل‌های هوایی برق، موضوع در دستور کار پلیس شهرستان قرار گرفت.

یاوری ادامه داد: در این زمینه اکیپی از ماموران پلیس آگاهی و کلانتری ۱۱ تشکیل و در یک عملیات ضربتی اقدام به دستگیری باند سارقان در یک شب کردند.

وی افزود: سارقان که متشکل از دو زن و چهار مرد بودند به سرقت شیرآلات مساجد و کابل‌های هوایی اعتراف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان بافق بیان کرد: با اعترافات سارقان، اموال مسروقه کشف و پس از تشکیل و تکمیل پرونده سارقان جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.