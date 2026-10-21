معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش گفت: سال گذشته حدود ۵۴ هزار دانش‌آموز در دوره متوسطه با اجرای برنامه‌های شناسایی و پیگیری، به چرخه آموزش بازگشتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با هدف تجلیل از برگزیدگان جشنواره‌های دانش‌آموزی، بازدید از واحد‌های آموزشی و بررسی برنامه‌های ارتقای کیفیت آموزشی و توسعه عدالت آموزشی به خراسان جنوبی سفر کرد.

آذرکیش در این سفر، کاهش نرخ ترک تحصیل و بازگرداندن بازماندگان از تحصیل به چرخه آموزش را از برنامه‌های وزارت آموزش‌وپرورش دانست و گفت: سال گذشته حدود ۵۴ هزار دانش‌آموز در دوره متوسطه با اجرای برنامه‌های شناسایی و پیگیری، به چرخه آموزش بازگشتند.

وی با اشاره به عملکرد آموزشی خراسان جنوبی گفت: این استان در امتحانات نهایی موفق به حفظ رتبه سوم کشور از نظر میانگین نمرات شد و شمار برگزیدگان دانش‌آموزی آن در جشنواره‌های کشوری نیز قابل توجه است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش با اشاره به ظرفیت‌های علمی و استعداد‌های دانش‌آموزی استان افزود: خراسان جنوبی سرزمین استعداد‌ها و مفاخر است و باید با تقویت هویت دینی و ملی، زمینه شکوفایی استعداد‌های نسل جدید و تربیت دانش‌آموزانی توانمند برای حل مسائل آینده کشور فراهم شود.

آذرکیش همچنین از اجرای طرح «هر دانش‌آموز یک مهارت» خبر داد و گفت: این طرح با هدف توسعه مهارت‌آموزی در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، هوش مصنوعی، برنامه‌نویسی، کشاورزی، صنایع دستی، هنر، مهارت‌های بومی و محلی و ورزش در حال اجراست.

وی افزود: در این طرح، علاوه بر ظرفیت مدارس، از توان هنرستان‌ها، مراکز فنی‌وحرفه‌ای، خانواده‌ها و محیط‌های شغلی نیز برای آموزش مهارت به دانش‌آموزان استفاده می‌شود؛ جشن استعدادیابی و آموزش مهارت نیز از ۲۰ مهر در سراسر کشور آغاز شده و با اولویت دانش‌آموزان پایه هفتم در حال انجام است.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش‌وپرورش در پایان، حرکت از حافظه‌محوری به سمت پژوهش‌محوری، مهارت‌آموزی و استفاده صحیح از فناوری را از رویکرد‌های اصلی این وزارتخانه عنوان کرد و افزود: تحقق این اهداف به همراهی مدارس، خانواده‌ها و جامعه نیاز دارد.