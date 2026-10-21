به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مرتضی اسکندری رئیس اداره بهزیستی گلپایگان گفت: اداره بهزیستی علاوه بر پرداخت تسهیلات با ارائه مشاوره شغلی به مددجویان به آنان در راه اندازی کسب و کار مناسب کمک می‌کند.

تسهیل گر بهزیستی گلپایگان هم با اشاره به شرایط دریافت تسهیلات اشتغالزایی مدد جویان تحت پوشش بهزیستی گفت: نداشتن سابقه بیمه و داشتن مجوز و مهارت در یک شغل و کسب و کار از شرایط دریافت وام اشتغال مددجویان بهزیستی است.

حمیده زادسر افزود: محسن بیاتی وخواهران بهرامی ازمددجویان بهزیستی گلپایگان امسال با دریافت تسهیلات اشتغالزایی بهزیستی به ترتیب با راه اندازی کارگاه خیاطی وفعالیت در بخش کشاورزی صاحب کسب و کار شده‌اند.