اولین زمین چندمنظوره ورزش‌های ساحلی دماوند در روستای «مرا» با مساحت یک هکتار و هزینه ۵ میلیارد تومان افتتاح شد؛ مجموعه‌ای که قابلیت میزبانی از رشته‌های والیبال، فوتبال، کشتی، بسکتبال و هندبال ساحلی را دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این مجموعه که در اراضی دولتی با مساحت یک هکتار و هزینه ۵ میلیارد تومان ساخته شده، قابلیت میزبانی از رشته‌های والیبال، فوتبال، کشتی، بسکتبال و هندبال ساحلی را دارد. احداث این زیرساخت ورزشی در بخش مرکزی دماوند، گامی در جهت ترویج ورزش‌های ساحلی در استان تهران است.