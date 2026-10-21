حمله یک قلاده سگ به دانش‌آموزی در حوالی مدرسه‌ دخترانه ای در علی‌آبادکتول، با دخالت به‌موقع مدیر مدرسه برای نجات دانش‌آموز همراه بود و خودش هم در این حادثه زخمی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان این مدیر فداکار می‌گوید: در این حادثه سگ یکی از اهالی محل که از حیاط خانه خارج شده بود وارد کوچه‌ای که مدرسه در آن قرار داشت شد و سبب وحشت دانش آموزان شد و به یکی از دختران دانش آموز حمله کرد.

او گفت: پس از آن دانش آموزان را به داخل مدرسه هدایت کردم که با حمله سگ و گازگرفتگی در چند ناحیه رو‌به‌رو شدم.

در این حادثه مدیر مدرسه و دانش آموز زخمی بلافاصله برای تزریق واکسن هاری به مرکز بهداشت اعزام شدند.