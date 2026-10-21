رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی از رونمایی طرح ملی «پژواک» با هدف حمایت از پژوهشگران کارآمد و آینده‌ساز کشور و تقویت هم‌افزایی ملی برای ارتقای مرجعیت علمی علوم ورزشی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ دکتر فریبا محمدی، رئیس پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی، با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی ظرفیت‌های علمی کشور، هدف از برگزاری نشست رؤسای دانشکده‌ها و مدیران گروه‌های علوم ورزشی کشور را گفت‌و‌گو درباره مسائل و اولویت‌های علوم ورزشی و دستیابی به الگویی برای تقویت ارتباط میان دانشگاه‌ها، دانشکده‌ها، گروه‌های آموزشی، پژوهشگران و مراکز پژوهشی عنوان کرد.

وی با اشاره به اهمیت شکل‌گیری «اکوسیستم مرجعیت علمی علوم ورزشی» گفت: ارتقای جایگاه علمی کشور، صرفاً با افزایش تولیدات علمی محقق نمی‌شود؛ بلکه نیازمند ارتباط مؤثر میان ظرفیت‌های دانشگاهی و پژوهشی، پاسخ‌گویی به نیاز‌های ملی و تقویت حضور علمی ایران در عرصه بین‌المللی است.

محمدی سه محور راهبردی پژوهشگاه تربیت‌بدنی و علوم ورزشی را ارتقای مرجعیت علمی علوم ورزشی، ایفای نقش بازوی تحقیق و توسعه ورزش کشور و توسعه فناوری و مرجعیت فناورانه در ورزش برشمرد و بر ضرورت تقویت همکاری میان پژوهشگاه و دانشگاه‌های کشور برای تحقق این اهداف تأکید کرد.

در این نشست، طرح ملی «پژواک» به‌عنوان ابتکاری در مسیر حمایت از پژوهشگران کارآمد و آینده‌ساز ایران و تقویت هم‌افزایی ملی در حوزه علوم ورزشی معرفی خواهد شد.

همچنین جایگاه ایران در رتبه‌بندی موضوعی علوم ورزشی شانگهای، وضعیت دانشکده‌ها و گروه‌های علوم ورزشی در رتبه‌بندی‌های بین‌المللی و راهکار‌های ارتقای جایگاه علمی کشور مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.