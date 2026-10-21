ورزشکاران استان فارس در هفته جاری، موفقیت‌های چشمگیری در رقابت‌های بین‌المللی و داخلی کسب کردند که نقطه اوج آن، کسب نشان طلا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از سوی علیرضا زارع بود.

درخشش ورزشکاران فارس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی؛ از طلای پاراآسیایی تا اعزام کشتی‌گیران به جهان

درخشش ورزشکاران فارس در عرصه‌های ملی و بین‌المللی؛ از طلای پاراآسیایی تا اعزام کشتی‌گیران به جهان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، ورزشکاران استان فارس در هفته جاری، موفقیت‌های چشمگیری در رقابت‌های بین‌المللی و داخلی کسب کردند که نقطه اوج آن، کسب نشان طلا در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا از سوی علیرضا زارع بود.

در روز پنجم رقابت‌های پارادوومیدانی بازی‌های پاراآسیایی، علیرضا زارع، نماینده تیم ملی و استان فارس، در مرحله پایانی دوی ۱۰۰ متر (کلاس T ۳۵) با ثبت زمان ۱۲.۳۲ ثانیه، با شکستن رکورد بازی‌های پاراآسیایی، صاحب عنوان قهرمانی و نشان طلا شد.

در بخش دیگر اخبار بین‌المللی، محمد مهدی کشتکار (وزن ۶۳ کیلوگرم) و غلامرضا فرخی (وزن ۸۲ کیلوگرم)، دو کشتی‌گیر فرنگی از فارس، امروز به همراه تیم ملی برای شرکت در رقابت‌های قهرمانی جهان که از ۲ تا ۵ آبان در آستانه قزاقستان برگزار می‌شود، راهی این کشور شدند.

در سطح کشور نیز، تکواندوکاران استان فارس در هفته پایانی لیگ دسته یک تکواندو نوجوانان در تهران، موفق به کسب دو نشان نقره و سه نشان برنز شدند.

در سطح محلی، المپیاد ورزشی مدارس در شهرستان بختگان با حضور ۶ هزار دانش‌آموز در رشته‌های مختلف برگزار شد.

همچنین، مسابقات مینی‌فوتبال رده سنی نونهالان در شهر بیضا با شرکت ۱۰ تیم آغاز شده است.