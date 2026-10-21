به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، کارشناس تکنولوژی و گروه‌های آموزشی آموزش و پرورش آباده گفت: با هدف کیفیت بخشی آموزشی و دانش‌افزایی معلمان و آموزگاران حوزه ابتدایی، دوره‌ها و کارگاه‌های توانمندسازی برای آموزگاران برگزار شد.

چشمه نور بیان کرد: ۴۵۰ نفر از آموزگاران به صورت پایه به پایه در ۶ مدرسه در این کارگاه‌ها شرکت کردند تا معلمان در کلاس‌های درس فرایند یاددهی و یادگیری راهکار‌های عملی را به دانش‌آموزان آموزش دهند.

وی افزود: بررسی کتاب‌های درسی، روش‌های جدید تدریس، ارزشیابی توصیفی و کار با هوش مصنوعی و تکنولوژی آموزش داده شد.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.