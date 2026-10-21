به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ دانشگاه شهید بهشتی اعلام کرد: ثبت‌نام در دو مرحله شامل ثبت‌نام غیرحضوری و پذیرش حضوری (نهایی و قطعی) انجام می‌شود. پذیرفته‌شدگان می‌توانند از ساعت ۱۰ صبح چهارشنبه ۲۹ مهر تا ساعت ۲۴ شنبه ۲ آبان ۱۴۰۵ برای ثبت‌نام غیرحضوری اقدام کنند. انتخاب واحد نیز از روز چهارشنبه ۶ آبان و شروع کلاس‌های درسی از شنبه ۹ آبان ۱۴۰۵ خواهد بود.

▫️پذیرفته‌شدگان لازم است با مراجعه به سامانه آموزش دانشگاه به نشانی ems.sbu.ac.ir/browser/fa/#/auth/logi ضمن مطالعه دقیق اطلاعیه و آماده‌سازی مدارک موردنیاز، مراحل ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

گفتنی است، دریافت گواهی پذیرش غیرحضوری از سامانه جامع آموزشی و ارائه آن در زمان پذیرش حضوری الزامی است و درصورت عدم ثبت‌نام غیرحضوری و دریافت نکردن این گواهی، امکان پذیرش حضوری فراهم نخواهد بود.