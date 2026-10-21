مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی گفت: واگذاری اراضی ملی و دولتی برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی، دامپروری، گلخانه‌ای و صنایع تبدیلی منحصراً از طریق سامانه «ایران‌لند» و بر اساس ضوابط و مقررات قانونی انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، علیرضا خرسندی با تشریح این فرآیند اظهار کرد: متقاضیان سرمایه‌گذاری و اجرای طرح‌های مختلف کشاورزی، از جمله واحد‌های دامداری، گلخانه‌ها و صنایع تبدیلی و تکمیلی، پس از دریافت جواز تأسیس یا موافقت اصولی اولیه از مرجع قانونی ذی‌ربط، می‌توانند درخواست خود را به صورت الکترونیکی در سامانه ایران‌لند ثبت کنند.

وی با تأکید بر لزوم طی مراحل کارشناسی دقیق افزود: پس از ثبت درخواست در سامانه، فرآیند بررسی طرح، اخذ استعلام‌های لازم از دستگاه‌های اجرایی و مراجع ذی‌صلاح و همچنین بازدید میدانی از عرصه مورد تقاضا انجام می‌شود تا شرایط زمین و انطباق آن با الزامات اجرای طرح به‌صورت همه‌جانبه مورد ارزیابی قرار گیرد.

مدیر امور اراضی استان آذربایجان غربی تصریح کرد: در صورت احراز انطباق کامل شرایط و ضوابط طرح با مقررات قانونی و بخشنامه‌های ابلاغی سازمان، مراحل قانونی واگذاری اراضی طی شده و مجوز‌های لازم مطابق ضوابط صادر خواهد شد.

خرسندی در پایان خاطرنشان کرد: رعایت دقیق ضوابط قانونی، بررسی کارشناسی و شفاف درخواست‌ها و طی مراحل تعیین‌شده، از الزامات اصلی واگذاری اراضی برای اجرای طرح‌های بخش کشاورزی است و متقاضیان باید پیش از هرگونه اقدام، فرآیند قانونی مربوطه را صرفاً از طریق مراجع ذی‌صلاح و بستر سامانه دنبال کنند.