به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین ، این محصول به سفارش شرکت آب منطقه‌ای تولید شده و دارای قابلیت هشدار سریع، مدیریت رخدادها، شبکه آبکشی و زهکشی است.

این سامانه همچنین مجهز به دوربین نظارتی برای پایش خودکار ارتفاع آب دبی و تخمین بارش در لحظه است که بر هسته هوش مصنوعی سوار بوده و ۸۰ درصد صرفه جویی ارزی به دنبال دارد.

رییس دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره) قزوین در آیین رونمایی از این محصول گفت: در حوزه پژوهش و تحقیق روز به روز شاهد شکوفایی بیشتر هستیم و گروه مکانیک این دانشگاه در رتبه‌بندی شانگهای، جایگاه اول دانشگاههای کشورمان را کسب کرده است.

طاهری افزود: محصولات دانش‌بنیان این دانشگاه، قابل رقابت با نمونه‌های خارجی است و موجب کاهش ارزبری و استقلال علمی و صنایع پیشرو کشورمان می‌شود.

به گفته وی، ایستگاه هیدرومتری هوشمند مبتنی بر پردازش، قابلیت معرفی به ستاد بحران برای جلوگیری از سیلابهای مخرب و حفظ ذخایر آبی است.