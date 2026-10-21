رونمایی از سامانه دانش بنیان ایستگاه هیدرومتری هوشمند مبتنی بر پردازش در قزوین
سیاُمین دستاورد دانش بنیان دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین، با عنوان «ایستگاه هیدرومتری هوشمند مبتنی بر پردازش» رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قزوین
، این محصول به سفارش شرکت آب منطقهای تولید شده و دارای قابلیت هشدار سریع، مدیریت رخدادها، شبکه آبکشی و زهکشی است.
این سامانه همچنین مجهز به دوربین نظارتی برای پایش خودکار ارتفاع آب دبی و تخمین بارش در لحظه است که بر هسته هوش مصنوعی سوار بوده و ۸۰ درصد صرفه جویی ارزی به دنبال دارد.
رییس دانشگاه بینالمللی امام خمینی(ره) قزوین در آیین رونمایی از این محصول گفت: در حوزه پژوهش و تحقیق روز به روز شاهد شکوفایی بیشتر هستیم و گروه مکانیک این دانشگاه در رتبهبندی شانگهای، جایگاه اول دانشگاههای کشورمان را کسب کرده است.
طاهری افزود: محصولات دانشبنیان این دانشگاه، قابل رقابت با نمونههای خارجی است و موجب کاهش ارزبری و استقلال علمی و صنایع پیشرو کشورمان میشود.
به گفته وی، ایستگاه هیدرومتری هوشمند مبتنی بر پردازش، قابلیت معرفی به ستاد بحران برای جلوگیری از سیلابهای مخرب و حفظ ذخایر آبی است.