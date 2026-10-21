دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: ممکن است در سال پنجم اجرای مصوبه تغییری ایجاد نشود و ممکن است با توجه به بررسی‌ها و شرایط موجود، تغییراتی در آن صورت گیرد. این موضوع همچنان در حال بررسی است.

خسروپناه: ادامه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی به تأمین منابع مالی و بررسی شرایط بستگی دارد

خسروپناه: ادامه اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی به تأمین منابع مالی و بررسی شرایط بستگی دارد

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه با اشاره به اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی گفت: این مصوبه پنج‌ساله است و تاکنون چهار سال آن اجرا شده و اکنون در سال پنجم اجرای آن قرار داریم؛ با این حال، یکی از دو بخش اصلی مصوبه به‌طور کامل محقق نشده است.

وی در تشریح وضعیت اجرای این مصوبه اظهار کرد: این مصوبه دو ضلع داشت که یک ضلع آن اجرا شده، اما ضلع دیگر به‌طور کامل اجرایی نشده است. در این زمینه، باید میان تصویب بودجه در مجلس و تخصیص واقعی آن تفاوت قائل شد؛ چراکه تصویب اعتبار لزوماً به معنای تخصیص و تأمین کامل منابع مالی نیست.

خسروپناه با اشاره به شرایط و محدودیت‌های دولت افزود: ممکن است دولت به دلیل شرایطی مانند جنگ و سایر مشکلات نتواند منابع مالی موردنیاز را تأمین کند. در چنین شرایطی، اگر امکان اجرای کامل مصوبه فراهم نباشد، باید درباره تغییر آن نیز بررسی و تصمیم‌گیری شود.

وی با اشاره به یک اصل در احکام فقهی تصریح کرد: در احکام فقهی نیز گفته می‌شود که با تغییر موضوع، ممکن است حکم هم تغییر کند. بنابراین، درباره مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی نیز باید شرایط اجرایی و واقعیت‌های موجود را در نظر گرفت.

خسروپناه ادامه داد: ممکن است در سال پنجم اجرای مصوبه تغییری ایجاد نشود و ممکن است با توجه به بررسی‌ها و شرایط موجود، تغییراتی در آن صورت گیرد. این موضوع همچنان در حال بررسی است.

وی با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده در ستاد سلامت گفت: در این ستاد از متخصصان مختلف دعوت شده و ابعاد گوناگون موضوع مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. همچنین، برای ارزیابی دقیق‌تر شرایط، صرفاً به آمار‌های ارائه‌شده از سوی وزارت بهداشت اکتفا نمی‌کنم و اطلاعات را از منابع دیگر نیز دریافت و بررسی می‌کنم.

خسروپناه با اشاره به بازدید‌های میدانی اخیر خود از سه استان کشور اظهار کرد: در جریان این سفرها، از وضعیت بیمارستان‌ها نیز بازدید کردم تا ارزیابی دقیق‌تری از شرایط موجود در حوزه درمان و آموزش پزشکی به دست آورم.

وی در ادامه به پیشنهاد استفاده از ظرفیت بیمارستان‌های خصوصی برای آموزش دانشجویان پزشکی اشاره کرد و گفت: در این زمینه، شخصاً از هفت بیمارستان خصوصی بازدید کرده و با مدیران آنها گفت‌و‌گو داشته‌ام.

خسروپناه افزود: در جریان این بازدیدها، برخی مدیران بیمارستان‌های خصوصی اعلام کردند که با آموزش دانشجویان پرستاری موافق‌اند، اما اجازه آموزش دانشجویان پزشکی را نمی‌دهند؛ زیرا بیماران برای دریافت خدمات درمانی به این مراکز مراجعه می‌کنند و تمایلی ندارند دانشجویان در فرایند درمان آنها حضور داشته باشند.

وی تأکید کرد: ارائه پیشنهاد‌ها در این زمینه آسان است، اما باید بررسی کرد که آیا این پیشنهاد‌ها در بستر واقعی نظام سلامت قابلیت اجرا دارند یا خیر. ازاین‌رو، تصمیم‌گیری درباره ظرفیت پذیرش پزشکی نیازمند بررسی همه‌جانبه شرایط، امکانات آموزشی و منابع مالی است.