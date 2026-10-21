استاندار زنجان با تأکید بر حمایت از تولیدکنندگان و توسعه صادرات غیرنفتی، صیانت از بخش تولید را خط قرمز استان دانست و بر رفع موانع پیش روی صادرکنندگان، جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیربنایی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ استاندار زنجان با تاکید بر ضرورت مقاومت ملی در برابر جنگ اقتصادی، بر حمایت مطلوب، درخور و شایسته از صادرکنندگان و اجرای پروژه‌های زیربنایی تاکید کرد و گفت: صیانت از بخش تولید، خط قرمز استان است.

سیدمحسن صادقی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با اشاره به روز ملی صادرات، صادرکنندگان را در خط مقدم تولید دانست و اظهار داشت: راهبرد اصلی ما پشتیبانی از صادرات غیرنفتی استان و رفع گره‌های پیش روی صادرکنندگان و بازرگانان است و روند مثبت صادرات و جذب سرمایه‌گذاری، مدیریت صحیح در شرایط کنونی را نشان می‌دهد.

وی با تاکید بر نقش آمار در توسعه پایدار و همه جانبه، افزود: توسعه همه‌جانبه استان بدون اتکا بر داده‌های دقیق و علمی امکان‌پذیر نیست و تمامی دستگاه‌ها موظف هستند در فرآیند جمع‌آوری و ارائه آمار‌های دقیق، همکاری لازم را داشته باشند.

استاندار زنجان با تبیین اقدامات انجام شده در حوزه توسعه منابع آب استان با اشاره به اهمیت سد مشمپا، این پروژه را «شریان حیاتی استان» توصیف کرد و یادآور شد: سد مشمپا با حجم مخزن ۳۵۰ میلیون متر مکعب، علاوه بر تأمین ۳۲.۵ میلیون متر مکعب آب شرب پایدار، نیاز ۱۷.۵ میلیون مترمکعب از صنایع استان را نیز پوشش می‌دهد.

وی با اشاره به رفع بلاتکلیفی ۹ ساله این پروژه، افزود: با بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی و امضای قرارداد متقابل با شرکت ماهان در شهریورماه، عملیات اجرایی با جدیت آغاز شده و در حال حاضر عملیات خاکی با سرعت بالا در حال انجام است و هیچگونه وقفه‌ای در اجرای این طرح استراتژیک قابل پذیرش نیست.

صادقی در خصوص مسائل اجتماعی و رفاهی معلولان و توان‌یابان خاطرنشان کرد: تأمین حقوق توان‌یابان و معلولان یک الزام قانونی، اخلاقی و دینی است؛ اگرچه با استفاده از سهمیه استخدامی و قانون کاهش ساعات کاری گام‌هایی برداشته شده، اما باید برای تحقق کامل حقوق این عزیزان تلاش بیشتری شود.

وی همچنین شهرداری‌ها و ادارات را به مناسب‌سازی معابر، ناوگان حمل‌ونقل و دسترس‌پذیری فضا‌ها برای معلولان موظف دانست.

صادقی همچنین با اشاره به مدیریت درآمد‌ها و حفاظت از تولید در استان از عملکرد مطلوب وصول درآمد‌ها در نیمه نخست سال خبر داد و تاکید کرد: وصول مالیاتی باید کاملاً قانون‌مدار، مبتنی بر عدالت و با تمرکز بر جلوگیری از فرار مالیاتی باشد.

وی با ابراز نگرانی از فشار احتمالی بر بخش تولید گفت: نباید بار تحقق درآمد‌های استان به فعالان اقتصادی شناسنامه‌دار منتقل شود و نیمه دوم سال باید هماهنگی بیشتری جهت مدیریت منطقی درآمد‌ها و شتاب‌بخشی به پروژه‌های نیمه‌تمام صورت گیرد.

استاندار زنجان همچنین با اشاره به ضرورت آمادگی کامل برای انتخابات و مشارکت عمومی در شرایط حساس کنونی با اشاره به اهمیت انتخابات به عنوان یک رویداد بزرگ ملی و راهی برای ثبات سیاسی، خواستار آمادگی دستگاه‌ها برای پشتیبانی از فرآیند انتخابات شد و بر ضرورت افزایش مشارکت عمومی جهت تقویت نظام سیاسی تاکید کرد.