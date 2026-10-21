به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سرهنگ علی عسکری گفت: در راستای تحقق امنیت پایدار و اجرای فرامین راهبردی سلسله مراتب فرماندهی مبنی بر تشدید برخورد قاطع با سرشبکه ها و عناصر اصلی قاچاق موادمخدر، پیگیری اطلاعاتی فعالیت های مجرمانه یکی از توزیع کنندگان عمده در دستور کار مامورین این پلیس قرار گرفت.

سرهنگ علی عسکری افزود: با انجام اقدامات رصد اطلاعاتی و پایش شبانه روزی، مشخص شد متهم قصد دارد یک محموله موادمخدر از نوع تریاک را در مخفیگاه خود توزیع کند. بر همین اساس ، پس از هماهنگی های لازم با مقام قضایی، مامورین به موقعیت اعزام گردیدند.

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر تهران بزرگ در ادامه گفت: مامورین پس از ساعت ها مراقبت نامحسوس و اطمینان از حضور سوژه، در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه ضمن سلب هرگونه فرصت واکنش، وارد مخفیگاه متهم شده و وی را زمین گیر کردند. در جریان بازرسی دقیق از محل، ۲۳ کیلوگرم موادمخدر از نوع تریاک کشف و ضبط گردید.

سرهنگ علی عسکری در پایان خاطر نشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه مواد کشف شده جهت سیر مراحل قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. همچنین بررسی لایه های پنهان پرونده و شناسایی سایر عوامل مرتبط با این شبکه کماکان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.