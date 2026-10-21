به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ پویا معارفی، مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی (میترینگ و مانیتورینگ) شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با بیان اینکه مناقصه تجهیز ۱۷ هزار تانکر نفتی به ردیاب هوشمند به‌زودی برگزار می‌شود تا فاز نخست این طرح وارد مرحله اجرا شود، افزود: به‌منظور حراست از محموله‌های نفتکش‌های جاده‌پیما، یک مرکز «مدیریت ناوگان» در شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران تشکیل خواهد شد تا در ادامه با نصب سیستم‌های هوشمند، وضع محموله‌های نفتکش‌ها پایش و بررسی شود.

وی با اشاره به فرایند پایش لحظه‌ای زنجیره تأمین و توزیع فرآورده‌های نفتی از طریق نصب و راه‌اندازی سیستم‌های میترینگ در تأسیسات پایین‌دستی نفت، گفت: طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی در سه فاز تعریف شده است که در قالب اجرای این طرح، مراکز مانیتورینگ شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی تکمیل و به‌روزرسانی می‌شوند.

مجری طرح پایش لحظه‌ای زنجیره تولید تا توزیع فرآورده‌های نفتی شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران با اشاره به تحول سیستم پایش و نظارت توزیع فرآورده‌های نفتی، بیان کرد: تا پیش از تجهیز تأسیسات به سیستم‌های هوشمند، اندازه‌گیری به‌صورت مکانیکی و به‌واسطه عوامل انسانی انجام می‌شد؛ اما امروزه سیستم‌های قدیمی میترینگ در حال به‌روزرسانی هستند و مدل‌های امروزی فرایندی برخط و متمرکز دارند.

وی با تأکید بر رقابت صنعت میترینگ با کشور‌های حاشیه خلیج فارس بیان کرد: هم‌اکنون این صنعت، خود را با فناوری‌های روز دنیا هماهنگ می‌کند و می‌توان به‌جرئت گفت که صنعت مهندسی میترینگ کشورمان در منطقه و در مقایسه با کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس، وضعی مطلوب و قابل دفاع دارد.