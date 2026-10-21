به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، محمودرضا طاهری در آیین نکوداشت روز جهانی استاندارد در بوشهر ضمن قدردانی از تولیدکنندگان و دست‌اندرکاران حوزه ارزیابی انطباق استان بوشهر، اظهار کرد: سازمان ملی استاندارد از سال گذشته گذر از استاندارد‌های اجباری به سمت «نسل سوم استانداردسازی» یعنی مقررات فنی هوشمند را آغاز کرده و این مسیر در سال‌های آینده نیز ادامه خواهد داشت؛ استان بوشهر همواره جزو استان‌های پیشرو در این مقوله‌ها بوده است.

وی با اشاره به دستاورد‌های اداره کل استاندارد استان بوشهر گفت: با تمهیدات و تسهیلات اتخاذ شده و تلاش شبانه‌روزی مدیران و همکاران استانی، زمان ماندگاری کالا در بنادر بوشهر از میانگین حدود ۱۳ روز به یک روز کاهش یافته است؛ این یعنی کالا دیگر در گمرک‌ها منتظر تشریفات طولانی قانونی نمی‌ماند.

معاون ارزیابی انطباق سازمان ملی استاندارد همچنین درباره وضعیت ارزیابی انطباق در شرایط ویژه و جنگی کشور، تصریح کرد: میانگین زمان ماندگاری کالا‌های اساسی در کل کشور که پیش از شرایط جنگی حدود ۷ شبانه‌روز بود، به ۵۲ ساعت کاهش یافت و استان بوشهر نیز از این قاعده مستثنی نبود.

طاهری یادآور شد: با توجه به اینکه بوشهر قطب ترخیص کالا‌های ملوانی در کشور است، روش اجرایی کالا‌های ملوانی با محوریت و کمک همکاران استان بوشهر تدوین شد که هم‌اکنون در کل کشور ساری و جاری است، این مهم نشان‌دهنده حمیت و همدلی مدیریت ارشد استان، رئیس شورای استاندارد و مجموعه اداره کل استاندارد بوشهر است که در نهایت آرامش خاطر شهروندان در بهره‌مندی از کالا‌های استاندارد را به همراه دارد.