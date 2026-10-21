مذاکرات رئیس جمهور روسیه ، پوتین با نماینده ویژه ترامپ در سن‌پترزبورگ، برگزار می شود.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از مسکو، مذاکرات ولادیمیر پوتین با استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ ظهر امرور در سن‌پترزبورگ برگزار خواهد شد.

هیئت آمریکایی به سرپرستی استیو ویتکاف نماینده ویژه ترامپ برای دیدار و مذاکره با رئیس جمهور روسیه وارد کاخ کنستانتینوفسکی سن‌پترزبورگ شد و انتطار می‌رود این مذاکرات تا ساعتی دیگر آغاز شود.

یوری اوشاکوف دستیار ارشد رئیس جمهور روسیه گفت: مذاکرات پوتین و ویتکاف امروز در نیمه نخست روز در سن‌پترزبورگ برگزار خواهد شد.

او با اشاره به اینکه دیدار پوتین و ویتکاف از پیش هماهنگ شده بود گفت: حل‌وفصل بحران اوکراین یکی از محور‌های اصلی مذاکرات خواهد بود.

اوشاکوف با رد برخی ادعا‌ها درباره دیدار رئیس جمهور و مقامات روسی و اوکراینی تاکید کرد: نمایندگان روسیه هیچ تماسی با زلنسکی نداشته‌اند.

او افزود: به مسکو اطلاع داده شده است که کوشنر بیمار شده و از سفر به روسیه برای شرکت در مذاکرات خودداری کرده است.