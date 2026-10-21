رئیس رسانه ملی با بیان اینکه سازمان صداوسیما نعمت و گنجینه کشور، انقلاب و تاریخ تشیع است، تأکید کرد که این رسانه با مجاهدت خاموش مدافعان خود در خط مقدم جنگ سخت و نرم ایستاده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان جبلی در همایش گرامیداشت سالروز تأسیس مرکز صیانت و حفاظت رسانه ملی گفت: نام‌گذاری روز صیانت در تقویم رسانه ملی، یادآور تدبیر و دوراندیشی رهبر شهیدمان در موافقت با ایجاد مرکز صیانت و حفاظت صداوسیما است، هوشیاری و درایتی که کارآمدی آن در عبور از بحران‌ها و حوادث سال‌های اخیر به‌روشنی نمایان شد.

وی با اشاره به رسالت مرکز صیانت و حفاظت صداوسیما، اظهار کرد: طی ۴۸ سال گذشته، نظام جمهوری اسلامی و رسانه ملی هدف انواع تهدید‌ها بوده‌اند. بااین‌همه، در یک سال و نیم اخیر سنگین‌ترین فشار‌ها و بحران‌ها را پشت سر گذاشته‌ایم و دشمن هر ابزار و راهبردی برای به زانو درآوردن ملت و نظام در اختیار داشته، به کار بسته است.

رئیس رسانه ملی تأکید کرد: سال‌ها پیش که سناریو‌ها و طرح‌های احتمالی دشمنان را واکاوی می‌کردیم، هرگز گمان نمی‌بردیم خصومت آنان به مرزی از قساوت برسد که در یک تهاجم، جان ۱۶۸ دانش‌آموز را بگیرد و چنین فاجعه‌ای را رقم بزند.

جبلی ادامه داد: ما در راهبرد‌های کلان دشمن غافلگیر نشدیم، اما گستره وحشی‌گری آنان فراتر از تصور بود، به‌گونه‌ای که برای ترور دانشمندان هسته‌ای و فرماندهان نظامی، خانواده‌هایشان را نیز هدف قرار دادند. این حملات هماهنگ شیطانی علیه ملت ایران، برآمده از سال‌ها پژوهش و طراحی در صد‌ها اندیشکده و اتاق فکر دشمن است.

وی افزود: ایالات‌متحده و رژیم صهیونیستی با رویکرد استکباری و فتح جهان و این تفکر که همه جای جهان را اقلیم خود می‌دانند، برای هر اقدامی‌برنامه‌ریزی عمیقی دارند. تمام ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات، تحلیل‌های راهبردی و شبکه‌های نفوذ در اختیار دشمن است و هرجایی آمریکا هست، شرارت و کودتا هم هست.

رئیس رسانه ملی ادامه داد: این طنز تلخ که می‌گویند «چرا در آمریکا کودتا نمی‌شود؛ چون در واشنگتن سفارت ندارد!» گویای واقعیت دخالت‌های همه‌جانبه آمریکاست. این رویکرد بر مناقشاتی، چون جنگ ۱۲ روزه، حوادث دی‌ماه و جنگ رمضان نیز حاکم بود، چراکه دشمن با تمام امکانات و توان خود به میدان آمده و حفظ هیمنه ابرقدرتی‌اش، معیار اصلی همه تصمیمات او بود.

جبلی با طرح این پرسش که «دستاورد ما در این مواجهه‌ها چه بود؟»، اظهار کرد: دشمن با پشتوانه بیش از چهار دهه تجربه، تمام ظرفیت‌های اطلاعاتی و دانش راهبردی خود را به میدان آورد، اما با سه شکست سنگین و بی‌سابقه روبه‌رو شد. هدف نهایی آنان تسخیر جهانی و دست‌اندازی به ثروت‌های ملل است. پس از جنگ ۱۲ روزه، رژیم صهیونیستی با همکاری آمریکا، افزون بر هدف قرار دادن مراکز هسته‌ای و امنیتی، فرماندهان، مسئولان و دانشمندان ما را به همراه خانواده‌هایشان ترور کرد، بااین‌حال، نظام اسلامی‌پابرجا ماند.

رئیس رسانه ملی گفت: در کودتای دی‌ماه ۱۴۰۴ نیز باوجودآنکه نهاد‌های امنیتی از پیش نسبت به برنامه‌ریزی و یارگیری داخلی برای یک کودتا هشدار داده بودند، برخی تحلیل‌ها به‌خطا آن را صرفاً و تنها واکنشی برخاسته از فشار تورم و دشواری‌های معیشتی قلمداد کردند.

وی افزود: در آن روز‌ها بیش از ۵۰۰ تن از نیرو‌های نظامی و امنیتی کشور به شهادت رسیدند. در شرایطی که در کشوری، چون فرانسه هیچ‌کس یارای در دست گرفتن سلاح ندارد، اغتشاشگران دی‌ماه با تسلیحات جنگی به مراکز حساس ازجمله مراکز صداوسیما در برخی استان‌ها یورش بردند و خشونت عریان را در خیابان‌ها به نمایش گذاشتند و چند ماه بعد ترامپ نیز به توزیع سلاح میان آنان و هدف‌گذاری‌شان برای براندازی و البته شکست این طرح اذعان کرد.

جبلی ادامه داد: در وقایعی، چون جنگ ۱۲ روزه، جنگ رمضان و ترور ناجوانمردانه رهبر شهید و مردم، برخی کشور‌های منطقه حریم هوایی خود را به روی دشمن گوشودند، اما پس از ناکامی‌ها، از هفته دوم پیام‌های پنهان و آشکارشان برای پایان دادن به درگیری‌ها آغاز شد. وجه مشترک این رخدادها، آمادگی تمام‌عیار دشمن و در مقابل، ایستادگی ملت و غافلگیری طراحان آن بود.

وی با بیان اینکه دشمن هرگز شناخت درستی از ملت ایران و پیوند عمیق امت و امام نداشت، گفت: عبارت زرین «امت مبعوث» که رهبر شهید در آخرین دیدار به کار بردند، از ژرفای شناخت ایشان از جغرافیای فرهنگی کشور و پیوند قلبی‌شان با مردم سرچشمه می‌گرفت و رهبری ایشان، رهبری بر قلب مردم بود.

رئیس رسانه ملی افزود: از دوران تبعید در ایرانشهر تا حضور دوماهه در مناطق زلزله‌زده فردوس در سال ۱۳۴۶، رهبر شهید همواره در میان و همراه و یاور مردم بود و در تمام گردنه‌های دشوار انقلاب در دوران پربرکت رهبری، با تکیه‌بر همین پشتوانه مردمی، کشور را به سلامت عبور داد.

جبلی با اشاره به اینکه رژیم شاه با وجود ساواک و کمک مستکبرین منطقه، در سال ۵۷ در برابر اراده مردم و رهبری امام خمینی (ره) شکست خورد؛ انقلاب اسلامی را نخستین جلوه «بعثت مردم» در همراهی با امام امت خواند و افزود: این حضور مردمی، در قالب نهادهایی، چون بسیج تداوم یافت و در بحران‌هایی، چون فتنه کوی دانشگاه در تیر ۷۸ و فتنه ۸۸ نیز بساط آشوب‌ها را جمع کرد. در هر گردنه‌ای که نظام را تهدید کرده، مردم نجات‌بخش بوده‌اند و پیش‌بینی‌های رهبر شهید نیز برآمده از همین شناخت عمیق و ۳۷ سال رهبری حکیمانه‌شان بود.

وی ادامه داد: در این میان، جایگاه رسانه ملی چیست؟ صداوسیما حلقه وصل حاکمیت و مردم، و امام و امت است. باید شاکر باشیم که در حساس‌ترین مقطع تاریخ شیعه پس از غیبت، پرچم‌دار این مسیریم. انقلاب اسلامی در عصر ظهور قرار دارد و رسانه ملی با نقش‌آفرینی کلیدی خود، پاسدار ثروت معنوی امت مبعوث است.

رئیس سازمان صداوسیما با بیان اینکه رسانه ملی نعمت و گنجینه کشور، انقلاب و تاریخ تشیع است، گفت: مرکز صیانت و حفاظت سازمان باید حافظ این ذخیره گران‌بها باشد. همکاران این مرکز با مجاهدت خاموش، هوشمندی و امانت‌داری، تسلط و اشراف بر مأموریت رسانه، رسالت خود را به بهترین شکل انجام می‌دهند. این وظیفه بسیار مهم است.

جبلی افزود: باید بدانیم مرکز صیانت و حفاظت سازمان صداوسیما از چه چیزی و در چه زمانی حفاظت و صیانت می‌کند. از ایثارگرانی، چون محمدسعید محمدی، رئیس مرکز صیانت سازمان که در بمباران ساختمان شیشه‌ای به دل آتش زدند تا چهره‌هایی، چون سحر امامی‌به‌عنوان نماد سرباز رسانه ملی، همگی نشان دادند که در لبیک به ندای حق، آماده فداکاری‌اند.

وی ادامه داد: با این‌حال، امروز رسانه ملی هم‌زمان در جنگ سخت و نرم قرار دارد، حملات به این سازمان تنها به شکل بمباران نیست، بلکه تخریب جایگاه و زیرسؤال بردن زحمات فرزندان ایران در رسانه ملی برای کاستن از شأن این تریبون مقدس نیز خواسته یا ناخواسته در امتداد جنگ دشمن است.