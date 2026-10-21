با ثبت نام ۱۳ هزار اصفهانی در بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت، اصفهان سهم ۱۶ درصدی شرکت کنندگان را به خود اختصاص داده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیر گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی اصفهان گفت:یکی از شاخص‌های ارزیابی فعالیت‌های قرآنی، صدور مجوز مؤسسات قرآنی است که سال گذشته، سهمیه استان ۱۲ مؤسسه بود، اما با دریافت مجوز ۲۲ مؤسسه رشد ۲۴۴ درصدی در این حوزه داشته است.

حجت‌الاسلام والمسلمین ابوالفضل یعقوبی با اشاره به حمایت‌های مالی از برنامه‌های تربیت حافظان قرآن افزود: در سال گذشته، حدود هفت میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به این بخش اختصاص یافت که چهار میلیارد تومان آن در قالب هدیه به قرآن‌آموزان و سه میلیارد تومان نیز در قالب حمایت مالی به مؤسسات قرآنی پرداخت شد.

وی با بیان اینکه حدود پنج هزار نفر از فعالان فرهنگی و هنری استان عضو صندوق اعتباری هنر هستند، گفت: در سال‌های اخیر، فعالان قرآنی به جمع اعضای این صندوق اضافه شده‌اند و از میان این افراد، ۵۰۷ نفر از جمله حافظ، مربی، پژوهشگر، داور و نویسنده قرآنی زیر پوشش بیمه فعالان قرآنی قرار دارند.

حجت الاسلام یعقوبی با اشاره به برگزاری بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت گفت: ثبت‌نام این آزمون به پایان رسیده و در مجموع، ۸۲ هزار و ۸۶۷ نفر در سراسر کشور نام‌نویسی کرده‌اند که ۱۳ هزار و ۶۰۰ نفر از آنها از استان اصفهان هستند و به این ترتیب، حدود ۱۶ درصد از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان کشور به استان اصفهان اختصاص دارند.

وی افزود: در بخش حفظ قرآن کریم، ۵۸ هزار نفر در کشور ثبت‌نام کرده‌اند که هفت هزار و ۸۰۰ نفر از آنها اصفهانی هستند و سه هزار و ۴۰۰ نفر از ثبت‌نام‌کنندگان این بخش به شهر اصفهان اختصاص دارند.

وی در خصوص فعالیت مدارس قرآنی افزود: در این طرح، دانش‌آموزان از پایه چهارم ابتدایی وارد فرآیند آموزش و حفظ قرآن می‌شوند و امکان ادامه این مسیر تا حفظ کل قرآن کریم برای آنها فراهم است.

مدیر گروه قرآن و عترت اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان با اشاره به وجود ۳۰ مدرسه قرآنی در استان ادامه داد:حدود دو هزار دانش‌آموز در این مدارس مشغول فراگیری قرآن هستند که با هدف پرورش نسل جدید حافظان قرآن دنبال می‌شود.

وی همچنین با اشاره به حضور فعالان قرآنی اصفهان در برنامه‌های ملی گفت: در سال‌های اخیر، ۲۶ نفر از فعالان قرآنی این استان، خادم قرآن کشور معرفی شده و نشان درجه یک هنری دریافت کرده‌اند.

بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت در چهار بخش ویژه، حفظ و مفاهیم قرآن، بخش معارف قرآن و اهل‌بیت (ع) و بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی فصل تعالی

پنجشنبه ۲۸ آبان‌ماه به صورت کتبی و از یکم تا پنجم آذرماه به صورت آزمون‌های الکترونیکی برگزار خواهد شد.