به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سردارعلیرضا دلیری گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان یزد با استعلام از مراکز دولتی، از تخلف تعهد ارزی یکی از شرکت‌های صادر کننده کالا مطلع شدند.

وی افزود: پس از بررسی‌های مقدماتی، یکی از مسئولان این شرکت به عنوان دریافت کننده ارز دولتی به پلیس امنیت اقتصادی هدایت و ملزم به پرداخت مبلغ ۵۱ میلیارد ریال به صندوق ارزی دولت شد.

فرمانده انتظامی استان یزد در خاتمه از همکاری خوب دستگاه قضایی با پلیس یزد در برخورد با جرایم و مفاسد اقتصادی قدردانی کرد.