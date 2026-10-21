مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان گفت: ۱۲ اثر دفاع مقدس استان از مجموع ۱۵ اثر پیشنهادی در شورای ثبت ملی تایید شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سردار عبدالرضا حاجتی اظهار کرد: سه اثر دیگر نیز پس از تکمیل مراحل مقدماتی، در آینده برای ثبت ملی پیگیری می‌شوند.

وی ادامه داد: خوزستان پایگاه و پایتخت دفاع مقدس کشور است و همه شهر‌های این استان به نوعی یادآور حماسه‌ها و مقاومت دوران جنگ تحمیلی هستند به‌گونه‌ای که می‌توان سراسر خوزستان را یک موزه بزرگ دفاع مقدس دانست.

مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس خوزستان تصریح کرد: در کنار این ظرفیت تاریخی، نقاطی در استان وجود دارد که محل استقرار نیرو‌های مردمی و نظامی، فعالیت یگان‌های عملیاتی و پشتیبانی از جبهه‌ها بوده‌اند و حفظ و ثبت این مکان‌ها برای انتقال میراث دفاع مقدس به نسل‌های آینده ضرورت دارد.

حاجتی با تاکید بر ضرورت معرفی این آثار به نسل جوان و نوجوان گفت: این مکان‌ها در آینده می‌توانند به عنوان مقاصد گردشگری دفاع مقدس مورد استفاده قرار گیرند و زمینه آشنایی نسل‌های آینده با تاریخ مقاومت و ایثار مردم خوزستان را فراهم کنند.