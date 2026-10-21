معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات آسفالت محور روستایی شعبان‌کندی به نیلو در منطقه باراندوز ارومیه با اعتبار ۱۳۰ میلیارد ریال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، منصور نصرتی با اشاره به مشخصات این پروژه اظهار کرد: عملیات آسفالت این محور به طول ۲ کیلومتر با هدف ارتقای ایمنی تردد، بهبود دسترسی روستایی و افزایش کیفیت راه‌های ارتباطی منطقه آغاز شده و با بهره‌برداری از آن، بیش از ۸۵ خانوار روستایی از مزایای مسیر مناسب و ایمن برخوردار خواهند شد.

وی با تأکید بر اهمیت توسعه راه‌های روستایی در رونق اقتصادی و گردشگری افزود: منطقه باراندوز با برخورداری از ظرفیت‌های طبیعی و گردشگری، زمینه مناسبی برای توسعه فعالیت‌های بومی دارد و بهسازی زیرساخت‌های جاده‌ای می‌تواند دسترسی گردشگران را تسهیل کرده و به رونق کسب‌وکار‌های محلی کمک کند.