به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ بنا بر اعلام اداره‌کل آموزش و پرورش استان مرکزی همزمان با افتتاح پروژه‌های ورزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور به‌صورت وبیناری، سه طرح ورزشی و تربیتی ویژه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه در استان مرکزی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و مدیرکل آموزش و پرورش استان مرکزی بهره‌برداری شد.

در این برنامه، زمین چمن مصنوعی مدرسه دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه «نصر و پویش» اراک با مساحت ۶۲۰ مترمربع و اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان افتتاح شد. همچنین زمین چمن مصنوعی مدرسه دانش‌آموزان «حاج حسن نقوی» اراک با مساحت ۳۷۵ مترمربع و اعتبار ۶۰۰ میلیون تومان به بهره‌برداری رسید تا زمینه توسعه فعالیت‌های ورزشی و افزایش فرصت مشارکت دانش‌آموزان در برنامه‌های تربیت‌بدنی فراهم شود.

افتتاح کانون تندرستی مدرسه استثنایی حاج حسن نقوی اراک با اعتبار ۱۳۰ میلیون تومان، سومین پروژه افتتاح‌شده در این برنامه بود. اجرای این طرح‌ها در راستای توسعه فضا‌های ورزشی و ارتقای سلامت جسمانی دانش‌آموزان با نیاز‌های ویژه انجام شده و می‌تواند به تقویت نشاط، تحرک و مشارکت آنان در فعالیت‌های ورزشی و تربیتی کمک کند.