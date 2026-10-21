به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پشتوانه مردمی و آمادگی اجتماعی، سنگر اصلی امنیت کشور است و در شرایط فعلی، انسجام اجتماعی و هوشیاری آحاد جامعه در تعامل با نیرو‌های مسلح تعیین‌کننده‌ترین عامل بازدارندگی است.

سردار عبدالوهاب حسنوند با تبیین روند مهار ناامنی در استان افزود: در اردیبهشت‌ماه سالجاری با جهش آمار جرایم روبه‌رو شدیم که با ورود فوری و اجرای طرح‌های ضربتی انتظامی این روند مهار شد، ابتدا کاهش ۲۲درصدی جرائم و در ادامه افت ۴۶ درصدی جرایم خشن در ۶ ماه نخست امسال رقم خورد.

وی با اشاره به تقویت بانک‌های اطلاعاتی و تمرکز بر باند‌های سیار سرقت خودرو و موتورسیکلت ادامه داد:بیش از ۷۰ درصد سارقان در بانک‌های اطلاعاتی پلیس شناسایی و نشانه‌گذاری شده‌اند؛ اما مهار پایدار سرقت‌ها در گرو ارتقای خودمراقبتی و مشارکت مستقیم مردم در رعایت الزامات حفاظتی است.

سردار حسنوند با اعلام ضربه کاری پلیس به شبکه‌های انتقال سلاح غیرمجاز افزود: با اشراف اطلاعاتی مأموران، ۹۹ قبضه انواع سلاح از باند‌های قاچاق کشف و ضبط شده است

وی معیشت مردم را خط قرمز پلیس امنیت اقتصادی دانست و تأکید کرد: در حوزه صیانت از بازار و مقابله با سودجویان اقتصادی، اقدامات مقابله‌ای با قاچاق کالا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته بیش از ۵۰۰ درصد و در برخورد با احتکار کالا‌های اساسی بیش از ۵۵۰ درصد افزایش یافته است.

سردار حسنوند در خصوص ساماندهی اتباع خارجی نیز گفت: ملاک قطعی پلیس، قانون است؛ اتباع دارای مجوزقانونی درپناه قانون فعالیت می‌کنند، اما با هرگونه نقض مقررات، ارتکاب جرم و حضور غیرمجاز با همکاری دستگاه‌های مربوط با قاطعیت برخورد و در خصوص طرد آنها اقدام می‌شود.