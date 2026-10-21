

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ کارآگاه ابوالفضل مهدی زاده، گفت: با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی پیش دستانه ماموران این پایگاه موفق به کشف محل دپوی کالای قاچاق در محدوده شهرری شدند.

سرهنگ کارآگاه مهدی زاده افزود: در بازرسی از انبار مشخص گردید محل یک انیار کالا بوده و مقادیری لوازم برقی در محل موجود که فاقد هرگونه اسناد و مدارک گمرکی است.

این مقام انتظامی افزود: کالا‌های کشف شده شامل تعداد ۸۴۳۲ قلم لوازم برقی آشپزخانه قاچاق بوده که پرونده‌ای در خصوص تشکیل و به همراه متهم به مرجع قضائی منتقل شد.

این مقام پلیسی بابیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی اموال کشف شده را ۳۰ میلیارد ریال اعلام کرده‌اند، اضافه کرد: اغلب کالا‌های قاچاق ورودی به کشور فاقد کیفیت و استاندار لازم می‌باشند و سلامت مصرف کنندگان را به مخاطره می‌اندازند. از شهروندان درخواست کرد درصورت مشاهده هرگونه قاچاق و یا احتکارکالا با این پلیس به شماره‌های ۰۲۱۶۶۷۴۷۳۴۳ ویا ۰۹۹۹۹۸۷۱۳۹۲ تماس بگیرند.