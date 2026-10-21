به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در این مراسم رئیس مجمع نمایندگان استان تهران با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی کادر درمان بیمارستان‌های آیت‌الله فیروزآبادی و شهدای هفتم تیر شهرستان ری گفت: مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد برای رفع دغدغه‌های معیشتی و حرفه‌ای پرستاران از ظرفیت‌های قانونی خود استفاده کند.

سید علی یزدی خواه با اشاره به برنامه‌ریزی برای حضور مسئولان وزارت بهداشت در مراکز درمانی شهرستان ری افزود: از معاون پشتیبانی و معاون پارلمانی وزارت بهداشت برای بازدید از بیمارستان آموزشی رازی وبیمارستان‌های فیروزآبادی و شهدای هفتم تیر دعوت شده است. به گفته وی، این بازدید که با تأخیر مواجه شده، قرار است طی هفته‌های آینده انجام شود تا مسائل مالی، حقوقی و نیاز‌های تجهیزاتی این مراکز به‌صورت میدانی بررسی شود.

رئیس مجمع نمایندگان استان تهران درباره روند اجرای پروژه بیمارستان جایگزین شهدای هفتم تیر نیز گفت: این طرح تاکنون بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته و به مرحله نازک‌کاری رسیده است.

یزدی‌خواه با اشاره به آثار اجرای طرح‌های بیمارستانی بر ظرفیت درمانی شهرستان ری ادامه داد: بیمارستان جدید شهدای هفتم تیر در کنار مجتمع بیمارستانی فیروزآبادی می‌تواند به افزایش سرانه تخت‌های بیمارستانی منطقه کمک کند. وی همچنین از پیگیری احداث بیمارستان جایگزین ۳۷۰ تخت‌خوابی و بیمارستان ۵۰۰ تخت‌خوابی در سایت رازی با همکاری وزارت راه و شهرسازی خبر داد و تأکید کرد که این پروژه‌ها با جدیت دنبال می‌شوند.