چهاردهمین کنگره ملی شعر فاطمی «هجده سال نوری» در دو مرحله استانی و کشوری برگزار می‌شود و آثار در هر دو مرحله مورد داوری قرار خواهند گرفت.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، براساس فراخوان منتشر شده، اشعار ارسالی نباید پیش از این در کنگره‌های دیگر یا دوره‌های قبلی کنگره «هجده سال نوری» ارسال شده باشند. اشعار شاعران نوقلم ۱۵ تا ۲۰ سال به‌صورت جداگانه داوری شده و برای این گروه نیز برگزیدگانی معرفی خواهد شد.

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را به زبان‌های فارسی (کلاسیک و آزاد)، عربی (فصیح و محلی) و آذری به دبیرخانه ارسال کنند.

بخش اصلی کنگره به اشعار مرتبط با مدح، مرثیه، فضائل، مناقب و ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علی‌ها اختصاص دارد. «رهبر شهید انقلاب؛ بزرگ پرچمدار فاطمیه» موضوع بخش ویژه این دوره عنوان شده است.

علاقه‌مندان برای شرکت در این رویداد می‌توانند به صفحه دبیرخانه این به نشانی: https://survey.porsline.ir/s/mPehI۱rM مراجعه کنند.