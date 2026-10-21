مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان غربی با اشاره به آمار تخلفات ساختمانی گفت: ۸۱ درصد تخلفات ناشی از ساخت‌وسازهای غیرمجاز مربوط به عدم رعایت مقررات و موارد ایمنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، پیمان آرامون در جلسه ارائه راهکارهای مقابله با ساخت‌وسازهای غیرمجاز شهرستان سلماس با تأکید بر اهمیت توجه به مقررات ساخت‌وساز افزود: بخش اشغال عرصه مورد بسیار مهمی است که باید در هنگام ساخت‌وساز به آن توجه جدی شود؛ ساخت‌وسازی که در آن به موارد ایمنی توجهی نشود، مطمئناً باعث آسیب خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم بازدارندگی جریمه‌های تخلف ساختمانی تصریح کرد: باید هزینه تخلفات به قدری بالا برود تا کسی اقدام به تخلف در ساخت‌وساز نکند.

مدیرکل راه و شهرسازی استان با اشاره به تعیین تکلیف طرح تفصیلی شهر سلماس خاطرنشان کرد: طرح تفصیلی شهر سلماس ۵ سال بلاتکلیف مانده بود که اکنون تعیین تکلیف شده و هم‌اکنون یک سند بالادستی در شهر سلماس وجود دارد که بتوان به آن استناد کرد.