در حال حاضر ۱۰۰ باب کتابخانه عمومی در زنجان فعالیت می‌کند که شامل ۴۴ کتابخانه شهری، ۳۶ کتابخانه روستایی، ۶ کتابخانه سیار و ۱۴ کتابخانه مشارکتی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان از فعالیت ۱۰۰ باب کتابخانه در استان خبر داد و گفت: تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، توسعه کتابخانه‌های سیار و بازسازی مراکز موجود در دست انجام است.

محمدرضاخانی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در حوزه کتابخانه‌ای استان اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰۰ باب کتابخانه عمومی در زنجان فعالیت می‌کند که شامل ۴۴ کتابخانه شهری، ۳۶ کتابخانه روستایی، ۶ کتابخانه سیار و ۱۴ کتابخانه مشارکتی است.

وی با بیان اینکه تعداد منابع کتابخانه‌ای و اعضای فعال به دلیل عضویت‌های سراسری و ثبت لحظه‌ای، ثابت نیست، افزود: پراکندگی کتابخانه‌ها در شهر‌ها و روستا‌های استان، امکان دسترسی نسبتاً گسترده به خدمات مطالعاتی و فرهنگی را برای هم‌استانی‌ها فراهم کرده است.

رضاخانی با تأکید بر ضرورت پاسخگویی به نیاز‌های متنوع مخاطبان، تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، بازسازی و تجهیز کتابخانه‌های موجود و توسعه فضا‌های مطالعه را از محور‌های اصلی برنامه‌های این مجموعه برشمرد و گفت: ایجاد فضا‌های متناسب با نیاز نوجوانان و جوانان و تقویت خدمات در مناطق روستایی و کم‌برخوردار نیز در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان توسعه کتابخانه‌های سیار را یکی از راهکار‌های افزایش دسترسی به خدمات کتابخانه‌ای دانست و تصریح کرد: این ظرفیت برای پوشش مناطقی که کتابخانه ثابت ندارند یا فاصله زیادی با مراکز کتابخانه‌ای دارند، توسعه می‌یابد تا امکان بهره‌مندی از منابع مطالعاتی برای ساکنان این مناطق نیز فراهم شود.

وی در ادامه به تشریح آخرین وضعیت پروژه‌های کتابخانه‌ای استان پرداخت و اظهار کرد: کتابخانه درجه یک ابهر با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی و کتابخانه مدرس خرمدره و کتابخانه استاد روزبه هرکدام با ۷۰ درصد پیشرفت در حال احداث هستند.

رضاخانی همچنین پیشرفت فیزیکی کتابخانه امام خمینی (ره) هلال احمر را حدود ۳۵ درصد اعلام کرد و افزود: این پروژه نیز از طرح‌های در دست اجرای کتابخانه‌های عمومی استان است.

وی با اشاره به روند بازسازی کتابخانه عمومی علامه حلی زنجان گفت: بازسازی اساسی این کتابخانه در مراحل پایانی قرار دارد و انتظار می‌رود در هفته کتاب پیش رو به بهره‌برداری برسد.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان خاطرنشان کرد: ارتقای زیرساخت‌ها، بهسازی کتابخانه‌های موجود و گسترش خدمات در مناطق مختلف استان، با هدف تسهیل دسترسی مردم به منابع مطالعاتی و ایجاد محیط‌های مناسب برای مطالعه و فعالیت‌های فرهنگی دنبال می‌شود.