رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به مشکلات مالی این دانشگاه گفت: اعتبارات امسال این دانشگاه با پیگیری‌های انجام‌شده در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و مجلس شورای اسلامی، یک همت (هزار میلیارد تومان) افزایش یافته است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جلال امیری امروز ۲۹ مهرماه در نشست شورای اداری لرستان با اشاره به افزایش یک همتی اعتبارات دانشگاه علوم پزشکی استان گفت: این دانشگاه در سال‌های اخیر با محدودیت منابع مالی و افزایش هزینه‌ها مواجه بوده و برای مدیریت این شرایط، برنامه‌هایی با هدف افزایش درآمد‌های عملیاتی، کاهش هزینه‌ها و تقویت اعتبارات جاری اجرا کرده است.

وی افزود: پیش از این، بخشی از هزینه‌های جاری و مزایای کارکنان از محل درآمد‌های اختصاصی دانشگاه پرداخت می‌شد، اما با افزایش اعتبارات، ماهانه حدود ۸۰ میلیارد تومان از هزینه‌هایی که پیش‌تر از این محل تامین می‌شد، به ردیف اعتبارات جاری منتقل شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان با اشاره به روند رشد درآمد‌های این مجموعه بیان کرد: درآمد‌های عملیاتی دانشگاه در سال ۱۴۰۵ در مقایسه با سال ۱۴۰۴ حدود ۱۲۰ درصد افزایش یافته و حتی با کنار گذاشتن اثر افزایش تعرفه‌های خدمات، رشد درآمدی دانشگاه همچنان قابل توجه و حدود ۷۰ درصد است.

امیری با بیان اینکه درآمد‌های دارویی دانشگاه نیز در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۹ درصد افزایش داشته است، گفت: بخشی از این افزایش ناشی از افزایش قیمت دارو و بخشی دیگر حاصل اقدامات مدیریتی و تلاش برای بهبود عملکرد درآمدی است.

وی با اشاره به ضرورت مدیریت هزینه‌ها و تامین نقدینگی دانشگاه اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده برای افزایش درآمد و کاهش هزینه‌ها، تسویه بدهی‌های انباشته به منابع مالی قابل توجهی نیاز دارد و تامین نقدینگی برای انجام تعهدات دانشگاه ضروری است.

امیری گفت: بدهی‌های انباشت دانشگاه به حدود سه همت کاهش یافته است، اما با وجود افزایش درآمد‌ها و تقویت اعتبارات جاری، تامین منابع لازم برای تسویه این بدهی‌ها همچنان از چالش‌های اصلی مجموعه به شمار می‌رود.

وی همچنین از همراهی دستگاه‌های اجرایی و پیگیری‌های استاندار لرستان در حمایت از حوزه سلامت قدردانی کرد و افزود: هماهنگی میان مجموعه دانشگاه و دستگاه‌های اجرایی استان در پیشبرد برنامه‌های بهداشت و درمان نقش موثری داشته است.