رئیس پارک ملی ارسباران از کشف و ضبط بیش از ۲ تُن مواد معدنی غیرمجاز و چندین دستگاه تجهیزات حفاری در این منطقه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، حاتم شیرچنگ اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت پارک ملی ارسباران در جریان پایش و کنترل مناطق تحت مدیریت این پارک، بیش از ۲ تن مواد معدنی غیرمجاز و چندین دستگاه تجهیزات حفاری از جمله موتور برق و دژبر را کشف و ضبط کردند.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت از عرصه‌های طبیعی و ذخایر زیست‌محیطی افزود: پایش مستمر مناطق تحت مدیریت پارک ملی ارسباران با هدف پیشگیری از تخلفات و صیانت از منابع طبیعی ادامه دارد.

رئیس پارک ملی ارسباران تأکید کرد: با هرگونه فعالیت غیرمجاز که به تخریب عرصه‌های طبیعی و برهم خوردن تعادل اکولوژیک منجر شود، طبق قانون برخورد خواهد شد.