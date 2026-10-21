مدیرکل پست مازندران از نصب ژئو‌کد در ۷۶ درصد روستا‌های استان خبر داد و گفت: این میزان تا پایان سال به ۸۵ درصد افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران،مدیرکل پست مازندران با اشاره به اجرای طرح ملی جی‌نف (GNAF) گفت: این طرح با تأکیدات مقام معظم رهبری و در ادامه با حمایت دولت، در دستور کار استان قرار گرفته است.

حسین کرمی، افزود: اجرای این طرح در دو سال گذشته، با وجود پیشرفت فیزیکی تنها چهاردرصدی، با جدیت بیشتری دنبال شد و اکنون ۷۶ درصد اماکن روستایی و ۸۸ درصد اماکن شهری استان زیر پوشش ژئو‌کد قرار گرفته‌اند.

وی با بیان اینکه یک میلیون و ۵۰۰ هزار مکان شهری در استان تحت پوشش این طرح قرار گرفته است، خاطرنشان کرد: جی‌نف، زیرساختی مبتنی بر اطلاعات مکانی و کدپستی است که امکان شناسایی و نشانه‌گذاری دقیق اماکن، واحد‌های کسب‌وکار و فعالیت‌های اقتصادی را فراهم می‌کند.

کرمی تصریح کرد: اجرای این طرح، زمینه دسترسی دقیق‌تر به اطلاعات مکانی را فراهم می‌کند و به دستگاه‌های اجرایی امکان می‌دهد برنامه‌ریزی‌ها و خدمات‌رسانی را با دقت و سهولت بیشتری انجام دهند.

وی در پایان با تأکید بر تداوم اجرای طرح ملی جی‌نف در مازندران گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، میزان پوشش ژئو‌کد در اماکن روستایی استان تا پایان سال از ۷۶ درصد به ۸۵ درصد خواهد رسید.