وزارت دفاع تایوان از شناسایی ۲۹ پرواز هواگرد نظامی چین، ۶ فروند شناور نیروی دریایی و ۹ شناور رسمی چین در اطراف این جزیره طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح چهارشنبه خبر داد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از پکن، وزارت دفاع تایوان از شناسایی ۲۹ پرواز هواگرد نظامی چین، ۶ فروند شناور نیروی دریایی و ۹ شناور رسمی چین در اطراف این جزیره طی ۲۴ ساعت منتهی به صبح چهارشنبه خبر داد.

به گزارش رسانه‌های تایوانی وزارت دفاع این جزیره اعلام کرد: از میان ۲۹ پرواز ثبت شده، ۲۳ مورد از خط میانی تنگه تایوان عبور کرده و وارد مناطق شناسایی پدافند هوایی در شمال، مرکز، جنوب غربی و شرق تایوان شده‌اند.

مقام‌های تایوانی می‌گویند : نیرو‌های مسلح این جزیره تحرکات چین را زیر نظر گرفته و برای واکنش به آن هواگردها، شناور‌های نظامی و سامانه‌های موشکی مستقر در ساحل را به کار گرفته‌اند، افزایش فعالیت‌های نظامی و گشت‌زنی شناور‌های گارد ساحلی چین در آب‌های پیرامونی تایوان در ماه‌های اخیر با واکنش امریکا مواجه شده است.

مقام‌های نظامی آمریکا، افزایش گشت‌زنی شناور‌های گارد ساحلی چین در شرق تایوان را موجب بی‌ثباتی منطقه توصیف کرده‌اند؛ ادعایی که با موضع تند پکن مواجه شده است.

وزارت امور خارجه چین در واکنش به انتقاد‌های آمریکا از فعالیت‌های دریایی این کشور در شرق تایوان اعلام کرد: چین در آب‌های شرق این جزیره از حقوق و صلاحیت قانونی برخوردار است و فعالیت‌هایش در این مناطق مشروع و قانونی است، پکن همچنین از آمریکا خواسته است اصل چین واحد و اسناد سیاسی مشترک دو کشور را رعایت کند و در موضوع تایوان با احتیاط عمل کند.

افزایش تحرکات نظامی و دریایی در اطراف تایوان در شرایطی ادامه دارد که این جزیره به یکی از کانون‌های اصلی اختلاف میان چین و آمریکا تبدیل شده است؛ اختلافی که علاوه بر امنیت شرق آسیا، می‌تواند بر معادلات نظامی و تجارت دریایی منطقه نیز تأثیر بگذارد.