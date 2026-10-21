دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر نقش رسانه‌ها در تحقق اصول حکمرانی گفت: انتشار کامل اخبار، پرهیز از پوشش گزینشی و اطلاع‌رسانی درباره اصلاح تصمیم‌ها و مصوبات، زمینه آگاهی بیشتر مردم و قضاوت دقیق‌تر آنان را فراهم می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با اصحاب رسانه، با تأکید بر ضرورت شفافیت در اطلاع‌رسانی گفت: اگر قرار است اصول حکمرانی محقق شود، رسانه ابزار تحقق آن است و رویکرد شورا نیز این است که اخبار و خروجی جلسات، جز در موارد محرمانه، به‌صورت کامل در اختیار مردم قرار گیرد.

وی افزود: جلسات برگزار می‌شوند، اما تأکید ما بر انتشار کامل اخبار و پرهیز از پوشش گزینشی است؛ چراکه گاهی یک رسانه با توجه به هدفی که دنبال می‌کند، تنها بخشی از اظهارات را منتشر می‌کند، در حالی که مردم باید از تمام واقعیت آگاه شوند.

خسروپناه با اشاره به برخی اظهارات اخیر خود درباره سازمان صداوسیما تصریح کرد: منظور من این نبود که وضعیت مخاطبان صداوسیما به شکل دیگری است؛ بلکه تأکید داشتم که زیست‌جهان مخاطبان در حال تغییر است و مدیریت رسانه ملی نیز باید متناسب با این تحولات حرکت کند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: با توجه به تغییرات در زیست‌جهان مخاطبان، نمی‌توان با شیوه‌های سنتی گذشته به آموزش و فعالیت رسانه‌ای ادامه داد. از همین رو، در سخنرانی اخیر خود در دانشگاه صداوسیما تأکید کردم که واحد‌های درسی و رشته‌های ارتباطات و رسانه نیز باید متناسب با شرایط جدید بازنگری شوند.

وی همچنین با اشاره به ضرورت اطلاع‌رسانی درباره اصلاح تصمیم‌ها و مصوبات دستگاه‌های اجرایی گفت: گاهی یک وزارتخانه آیین‌نامه‌ای را تصویب می‌کند که با اشکالاتی همراه است و پس از انتشار نقدها، اصلاحیه‌ای صادر می‌شود؛ اما خبر اصلاحات به همان اندازه بازتاب پیدا نمی‌کند.

خسروپناه این شیوه اطلاع‌رسانی را ناعادلانه دانست و تأکید کرد: اخبار باید به‌صورت کامل پوشش داده شوند تا با اطلاع‌رسانی دقیق و جامع، ابهامات برطرف شود و مردم بتوانند با آگاهی بیشتری درباره مسائل قضاوت کنند.

وی از اصحاب رسانه خواست در انتشار اخبار، همه ابعاد موضوعات را در نظر بگیرند و از انعکاس گزینشی مطالب پرهیز کنند.

خسروپناه درباره ضرورت پایبندی شورا به مصوبات خود، گفت: این حرف که شورا پس از تصویب یک موضوع باید بر تصمیم خود بماند، حرف درستی است و مگر می‌شود فرد عاقلی این اصل را نپذیرد؟

وی افزود: اما اگر در میانه جنگ تحمیلی، یک بحران امنیتی در میدان رخ دهد و نیروهای امنیتی درباره احتمال وقوع حادثه‌ای مشابه حوادث دی‌ماه هشدار دهند، سیاست‌گذار و حکمران در چنین شرایطی باید چه تصمیمی بگیرد؟

خسروپناه با تأکید بر ضرورت توجه به شرایط پیش‌بینی‌نشده تصریح کرد: آیا باید بگوییم بر تصمیم قبلی خود می‌مانیم، چون حرف مرد یکی است؟ گاهی اوقات شرایط به‌گونه‌ای است که باید تصمیم دیگری گرفت؛ حتی اگر تصمیم‌گیرنده از تغییر تصمیم قبلی خود رضایت کامل نداشته باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه خواستار اعتماد به تصمیم‌های شورا شد و گفت: از شما خواهش می‌کنم به شورا اعتماد کنید.