مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان غربی با اشاره به بهبود شاخص‌های آبی دریاچه ارومیه نسبت به سال گذشته گفت: بهبود وضعیت آبی دریاچه باید با برنامه‌ریزی مستمر و همکاری دستگاه‌های مسئول همراه باشد تا زمینه حفظ کارکردهای اکولوژیک این پهنه ارزشمند طبیعی فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، حجت جباری بااشاره به آخرین وضعیت دریاچه در پایش ۲۶ مهر امسال افزود: حجم آب دریاچه ارومیه به حدود ۲ میلیارد و ۵۵۰ میلیون مترمکعب رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب افزایش نشان می‌دهد.

وی اظهار کرد: تراز سطح آب دریاچه ارومیه در تاریخ ۲۶ مهرماه به یک‌هزار و ۲۷۰ متر و ۵۹ سانتی‌متر بالاتر از سطح آب‌های آزاد رسید؛ در حالی که حجم آب دریاچه در مدت مشابه سال گذشته حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب بود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان افزود: وسعت دریاچه ارومیه نیز در این تاریخ به حدود یک‌هزار و ۹۷۱ کیلومترمربع رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش یک‌هزار و ۵۱۱ کیلومترمربعی را نشان می‌دهد.

وی دریاچه ارومیه را یک ظرفیت استثنایی دانست و افزود: تثبیت شرایط زیست‌محیطی دریاچه، مستلزم تأمین حق‌آبه زیست‌محیطی، مدیریت پایدار منابع آب در حوضه آبریز و استمرار اقدامات حفاظتی است.