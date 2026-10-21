به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار عملیات‌های امداد و نجات این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته گفت: نجاتگران جمعیت هلال‌احمر استان در این مدت به ۱۱ حادثه امدادرسانی کردند که شامل ۵ حادثه جاده‌ای، ۲ مورد فوریت‌های پزشکی و ۴ مورد ارائه خدمات حضوری بوده است.

محسن مومنی با بیان اینکه در مجموع این حوادث ۴۴ نفر دچار حادثه شدند، افزود: در این حوادث ۳۵ نفرمصدوم شدند که پس ازاقدامات اولیه درمانی نجاتگران هلال‌احمر، ۱۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند و یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد.

وی ادامه داد: پایگاه‌های امداد و نجات شهید رئیسی اصفهان، مهربین خمینی‌شهر (۲ گروه)، تیدجان خوانسار، مورچه‌خورت شاهین‌شهر، پلیس‌راه فلاورجان، پلیس‌راه مبارکه، شهرک صنعتی علویجه نجف‌آباد، کرکس نطنز، پادنا و پلیس‌راه موته گلپایگان در این عملیات‌ها حضور فعال داشته و به یاری هموطنان شتافتند.