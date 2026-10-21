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جمعیت هلالاحمر اصفهان در پی وقوع ۱۱ حادثه در ۲۴ ساعت گذشته، به ۳۵ مصدوم امداد رسانی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان اصفهان با اشاره به آمار عملیاتهای امداد و نجات این جمعیت در ۲۴ ساعت گذشته گفت: نجاتگران جمعیت هلالاحمر استان در این مدت به ۱۱ حادثه امدادرسانی کردند که شامل ۵ حادثه جادهای، ۲ مورد فوریتهای پزشکی و ۴ مورد ارائه خدمات حضوری بوده است.
محسن مومنی با بیان اینکه در مجموع این حوادث ۴۴ نفر دچار حادثه شدند، افزود: در این حوادث ۳۵ نفرمصدوم شدند که پس ازاقدامات اولیه درمانی نجاتگران هلالاحمر، ۱۰ نفر به مراکز درمانی منتقل و ۱۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل درمان شدند و یک نفر در صحنه جان خود را از دست داد.
وی ادامه داد: پایگاههای امداد و نجات شهید رئیسی اصفهان، مهربین خمینیشهر (۲ گروه)، تیدجان خوانسار، مورچهخورت شاهینشهر، پلیسراه فلاورجان، پلیسراه مبارکه، شهرک صنعتی علویجه نجفآباد، کرکس نطنز، پادنا و پلیسراه موته گلپایگان در این عملیاتها حضور فعال داشته و به یاری هموطنان شتافتند.