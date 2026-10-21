به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید حبیب موسوی با اشاره به اجرای تبصره (۱) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده اظهار داشت: این اعتبارات در طرح های مختلفی نظیر بازسازی پارک شهریار، احداث دیوار پارک شبنم، لکه‌گیری آسفالت منطقه یک و تکمیل ابنیه و مجتمع‌های تجاری و اداری هزینه شده است.

وی همچنین احداث اسکان کارگری، محوطه‌سازی سوله انبار نمک، ترمیم جداول، تکمیل بوستان شبنم و ساخت مجموعه ورزشی بوستان فاز ۳ را از دیگر طرح‌های اجراشده برشمرد و تأکید کرد که پرداخت عوارض، مشارکت مستقیم شهروندان در توسعه و آبادانی شهر است.