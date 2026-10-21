عضو تیم ملی پاراتکواندو کشورمان در بازی‌های پاراآسیایی ناگویا، در پیکار با حریفی از چین به برتری رسید و روی سکوی سوم ایستاد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما ، در ادامه مسابقات پاراتکواندو بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا، مرضیه نصراللهی در دیدار رده‌بندی وزن ۶۵+ کیلوگرم به مصاف «یو فنگ» از چین رفت و با پیروزی ۲ بر یک مقابل این حریف، به نشان برنز دست یافت.

نصراللهی در دور نخست، رومینا چمسورکی، دیگر نماینده کشورمان، را با نتیجه ۲ بر یک شکست داد، اما در مرحله نیمه‌نهایی نتیجه را به «تانگ گی» از چین واگذار کرد و به دیدار رده‌بندی رفت.

تیم ملی پاراتکواندو ایران تا اینجای کار توسط امیرمحمد حقیقت‌شناس و آیلار جامی دو مدال طلا، زهرا رحیمی یک مدال نقره، پریماه تورانی، محمدطا‌ها حسن‌پور، سعید صادقیان‌پور، مریم عبدالله‌پور، مهدی پوررهنما و مرضیه نصراللهی شش مدال برنز کسب کرده است. رزا ابراهیمی هم در کسب مدال توفیقی نداشت.