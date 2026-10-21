به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان رییس سازمان جهادکشاورزی استان گفت: پیش بینی می‌شود امسال در ۶۴۰ هزار هکتار از مزارع گلستان محصولات پاییزه مانند گندم، جو، کلزا، چغندرقند و سیب زمینی کشت شود.

ابراهیم هزارجریبی افزود: اکنون هفتاد مرکز خدمات غیردولتی بخش کشاورزی آماده ارایه خدمات برای زراعت‌های پاییزه به ویژه گندم در استان هستند.

هزارجریبی همچنین از بهره‌برداران کشت پاییزه در استان خواست با توجه به پیش بینی‌های هواشناسی مبنی بر وقوع بارش‌های سیلابی در فصل پاییز محصولات کشاورزی را بیمه کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی گلستان هم از تامین کود مورد نیاز کشت پاییزه در استان خبر داد و افزود: با وجود افزایش تقاضا برای کود‌های ازته و پتاسه، برنامه‌ریزی برای تأمین و تحویل این نهاده‌ها طبق الگوی کشت انجام شده است.

محمدی ادامه داد: به‌طور متوسط روزانه حدود ۳۰۰ تن کود اوره به مقصد شهرستان‌های استان حمل و از طریق شبکه کارگزاری توزیع می‌شود.

کارشناسان می گویند : بهترین زمان کشت گندم در شمال کشور به ویژه استان گلستان از ۱۵ مهر تا ۱۵ آذر است.