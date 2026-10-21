رئیس کل دادگستری آذربایجان‌غربی به همراه معاونان قضایی و جمعی از قضات، با حضور در زندان مرکزی ارومیه، به صورت چهره‌به‌چهره با زندانیان دیدار و به درخواست‌های آنان رسیدگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، آقای علی نژاد، در جریان این بازدید، با تأکید بر استمرار رویکرد حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری گفت: این بازدید‌ها و دیدار‌های چهره‌به‌چهره به صورت همزمان در سطح استان برگزار شد.

وی افزود: امروز بیش از ۷۰ نفر از مقامات قضایی و قضات دادگستری کل استان آذربایجان‌غربی با حضور در زندان‌های سراسر استان، ضمن دیدار مستقیم با زندانیان، پرونده‌های آنان را بررسی و دستورات لازم را برای اعطای تسهیلات قانونی، مرخصی، آزادی مشروط و رأی‌باز صادر کردند.

این مقام ارشد قضایی استان خاطرنشان کرد: رویکرد دستگاه قضایی در کنار برخورد قاطع با مخلان امنیت، رسیدگی انسانی و قانون‌مند به وضعیت زندانیان و فراهم کردن زمینه بازگشت سعادتمندانه آنان به جامعه است.